«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունից Ալիս Վայդելը խոսում է զանգվածային արտաքսումների, Իսրայելի գոյության իրավունքի և Ռուսաստանի հետ խաղաղության մասին։
ԲԵՐԼԻՆ — Ալիս Վայդելն իր ղեկավարած ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը դիտարկում է որպես երկրի նոր հիմնական (մեյնսթրիմ) քաղաքական ուժ։ Սակայն դա չի նշանակում, որ նա մեղմացնում է իր հռետորաբանությունը։
Ընդգրկուն հարցազրույցում AfD-ի՝ Գերմանիայի ամենահայտնի կուսակցության համանախագահը կոչ արեց երկրից հեռացնել միլիոնավոր միգրանտների, իսկ Գերմանիայի հրեաների կենտրոնական խորհրդին մեղադրեց կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցությունից հրահանգներ ստանալու մեջ։
Նա նաև քննադատության թիրախ դարձրեց Մարին Լը Պենին՝ մեղադրելով Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին (ով ներկայացնում է ծայրահեղ աջ թևը) նրանում, որ վերջինս Գերմանիային քննադատելով՝ մեկուսացնում է սեփական կուսակցությունը եվրոպական աջ քաղաքական դաշտում։
«Այո, ես հաջողություն եմ մաղթում տիկին Լը Պենին», — ասաց Վայդելը ուրբաթ օրը հրապարակված՝ WELT-ի նոր շաբաթական տեսապոդկաստին տված հարցազրույցում։
Սակայն Վայդելը սուր արձագանքեց Լը Պենի՝ այս շաբաթ հնչեցրած կոչին, ըստ որի՝ «գերմանական Եվրոպան» պետք է փոխարինվի «ազգերի Եվրոպայով»։ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության առաջնորդը, ըստ Վայդելի, «թերևս ինչ-որ բան սխալ է հասկացել կամ էլ չի տեսնում, թե ինչպես են շարժվում ֆինանսական հոսքերը»՝ նկատի ունենալով այն փաստը, որ ԵՄ բյուջեի ամենամեծ մասը վճարում է հենց Գերմանիան։
Երկու կողմերի միջև հարաբերությունները սառել են այն բանից հետո, երբ 2024 թվականին Լը Պենը խզեց կապերը AfD-ի (Գերմանիայի համար այլընտրանք) հետ։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ AfD-ի առաջատար քաղաքական գործիչներից մեկը իտալական թերթերից մեկին հայտարարել էր, թե SS-ի (նացիստական Գերմանիայի «պաշտպանական ջոկատների») ոչ բոլոր անդամներն էին ավտոմատ կերպով հանցագործ համարվում։
Եվրոպայի «հայրենասիրական» կուսակցությունների շարքում «ոչ թե AfD-ն է մեկուսացված, այլ, եթե այսպես շարունակվի, ավելի ու ավելի մեկուսանում է «Ազգային միավորումը» (National Rally)», — հավելեց նա։
Վայդելը նաև հերքեց Լը Պենի՝ հոկտեմբերին հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ հնչեցրած այն պնդումը, թե իսլամը, ի տարբերություն շարիաթի, համատեղելի է Ֆրանսիական Հանրապետության հետ. «Իսլամը շարիաթն է, իսկ շարիաթը՝ իսլամը»։ Լը Պենը ջանքեր է գործադրել՝ կուսակցությունից հեռացնելու ռասիստական և հակասեմական համբավը, որը ձևավորվել էր նրա հոր՝ Ժան-Մարի Լը Պենի օրոք. վերջինս բազմիցս դատապարտվել է ռասիստական արտահայտությունների և Հոլոքոստի նշանակությունը նսեմացնելու համար։
Գերմանիայից միգրանտներին արտաքսելու հարցում Վայդելն ավելի կոշտ դիրքորոշում հայտնեց, քան AfD-ի իր համանախագահ Տինո Խրուպալլան, ով վերջերս նշել էր, որ Գերմանիայից պետք է հեռանա 2,6 միլիոն մարդ։
«Անկեղծ ասած, այդ թիվն ավելի մեծ է», — ասաց նա՝ թվարկելով, թե ում նկատի ունի. մոտ 250,000 մարդու, ովքեր արդեն իսկ պարտավոր են լքել երկիրը, ինչպես նաև բռնի հանցագործություններ կատարած անձանց, իսլամիստներին և այլոց, ովքեր «օգտվում են մեր սոցիալական աջակցության համակարգից, հանգիստ կյանք են վարում այստեղ և չեն ինտեգրվում»։
Նա հավելեց, որ կչեղարկի պաշտպանության կարգավիճակը նրանց համար, ում դեպքում փախուստի պատճառն այլևս գոյություն չունի. խոսքը վերաբերում է «ամբողջությամբ, լիովին, բոլոր» 900,000 սիրիացիներին, բոլոր աֆղաններին, ինչպես նաև՝ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո՝ 1,1 միլիոն ուկրաինացիներին։
Ուկրաինայի հարցում Վայդելը կրկին պնդեց իր այն տեսակետը, թե Կիևն արդեն պարտվել է պատերազմում։ Եթե նա լիներ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի փոխարեն, ապա խորհուրդ կտար «անհապաղ մեկնել Ռուսաստան և բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Պուտինի հետ»։ Նա հավելեց. «Ես հենց այդպես էլ կանեի»։
Վայդելը մերժեց այն ենթադրությունը, թե Ռուսաստանի հաղթանակը կարող է հանգեցնել փախստականների նոր ալիքի՝ դեպի արևմուտք։ «Փախստականների հոսք չի լինի։ Ճիշտ հակառակը», — ասաց նա՝ պնդելով, որ Գերմանիայում գտնվող ուկրաինացիները խաղաղության հաստատումից հետո կվերադառնան հայրենիք, «քանի որ նրանք այնտեղ պետք են»։
Իսրայելի հարցում Վայդելն ավելի խուսափողական էր
Անդրադառնալով AfD-ի (Գերմանիայի այլընտրանք) պատգամավոր Կայ Գոտշալկի՝ արդեն ջնջված մի գրառմանը, որում ասվում էր, թե ոչ մի ազգ չունի «գոյության իրավունք», Վայդելն այն որակեց որպես «անհաջող»։
Երբ նրան ուղղակիորեն հարցրին, թե արդյոք Իսրայելն ունի գոյության իրավունք, նա պատասխանեց. «Որպես գերմանական կուսակցություն՝ մեզ առաջին հերթին վայել է պաշտպանել Գերմանիայի ինքնիշխանությունը։ Դա բխում է մեր ազգային շահերից»։ Այնուհետև, «ձեր հարցին ուղղակիորեն պատասխանելու համար» նշեց, որ յուրաքանչյուր ոք, ով կուսումնասիրի վերջին տասը տարիների ընթացքում Բունդեսթագում AfD-ի ներկայացրած նախաձեռնությունները, «կտեսնի, թե ով է կանգնած Իսրայելի կողքին»։ Նա հավելեց, որ AfD-ն «Գերմանիայում հրեական կյանքի միակ և վերջին պաշտպանն է»։
Երբ հարցրին, թե ինչու է այդ դեպքում Գերմանիայի հրեաների կենտրոնական խորհուրդը զգուշացնում իր կուսակցության վտանգավորության մասին, Վայդելը պնդեց, որ այդ կազմակերպությունը քաղաքականացվել է Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (CDU) կողմից։
«Այն մշտապես օգտագործվում է որպես զենք AfD-ի դեմ», — ասաց նա՝ առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու։
Խորհրդի նախագահ Յոզեֆ Շուստերը բազմիցս զգուշացրել է, որ AfD-ի կառավարությունը կվտանգի հրեական կյանքը Գերմանիայում՝ հղում անելով կուսակցության դիրքորոշումներին կրոնական ծեսերի վերաբերյալ և քաղաքական գործիչների դիտողություններին նացիստական դարաշրջանի վերաբերյալ։ Խորհուրդը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Հայտարարության մեջ Շուստերը Վայդելի մեղադրանքը որակել է որպես «աբսուրդ»։
«Տարիներ շարունակ AfD-ն թզենու տերև է փնտրել իր դժգոհությամբ լի քաղաքականության համար, միաժամանակ ձգտելով սահմանափակել կրոնի ազատությունը և ոչնչացնել հիշողության քաղաքականության վերաբերյալ կոնսենսուսը», – ասել է նա։ «Գերմանիայի հրեական համայնքը նրան այդ թզենու տերևը չի տրամադրի»։
Սեպտեմբերին Վայդելը հայտարարել է, որ AfD-ն փոխարինել է քրիստոնյա դեմոկրատներին՝ որպես Գերմանիայի ավանդական ժողովրդական կուսակցություն, այսինքն՝ հասարակության մեջ լայն տարածում ունեցող կուսակցություն։
Քրիստոնեա դեմոկրատների վրա իր բոլոր հարձակումներից անկախ՝ Վայդելը հստակեցրել է, որ դեռ բաց է նրանց հետ համագործակցելու համար։ ՔԴՄ-ն, որին նա այլևս չի համարում կենտրոնամետ կուսակցություն, «ինքն իրեն ոչնչացնում էր պատի հետևում», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով Գերմանիայի իշխող կուսակցությունների երկարատև համաձայնությունը՝ չհամագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ։
Նա ասաց, որ իր ձեռքը մնում է «մեկնած»։
Բաց մի թողեք
«Brexit» տերմինի հեղինակին դուր են գալիս «Breturn» և «Brejoin» տարբերակները
Բունդեսթագը հաստատել է Գերմանիայի դաշնային բյուջեն․ նախատեսվում է պաշտպանական ծախսերի ռեկորդային ցուցանիշ
Ուկրաինան գիշերը հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի երկու նավթային օբյեկտների