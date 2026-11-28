Աջակողմյան թեկնածուն առաջարկում է կտրուկ կրճատել պետական ծախսերը, թուլացնել բիզնեսի կարգավորումները և խստացնել ներգաղթի վերահսկողությունը։
ՓԱՐԻԶ — Ապրիլին, երբ Դավիդ Լիսնարը ներկայացնում էր Ֆրանսիայի պետական ծախսերը կտրուկ կրճատելու իր ծրագիրը, նա իր հետ բերել էր թուղթ ոչնչացնող սարք։
Սա արգենտինացի ծայրահեղ լիբերտարիան առաջնորդ Խավիեր Միլեյի «շղթայական սղոցի»՝ ավելի անվտանգ տարբերակն էր։ Կաննի աջակողմյան քաղաքապետը սարքի մեջ մտցրեց թղթեր, որոնք խորհրդանշում էին Ֆրանսիայի աշխատանքային, բնապահպանական և քաղաքաշինական օրենքները։ Նա խոստացավ ոչնչացնել ֆրանսիական օրենսդրության զգալի մասը, կրճատել պետական ծառայության 400 000 աշխատատեղ և նվազեցնել պետական ծախսերը առնվազն 200 միլիարդ եվրոյով։
Այս առաջարկները բավականին անսովոր են մի երկրի համար, որը խորապես կապված է հզոր կենտրոնացված պետության գաղափարին։ Այնուամենայնիվ, Լիսնարի վարկանիշը կտրուկ աճել է՝ խառնելով նախագահական մրցավազքի պատկերը, որտեղ մինչ այդ առաջատար դիրքերում էին ծայրահեղ աջ Մարին Լը Պենը և ծայրահեղ ձախ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։
«Լիսնարը շատ է տարբերվում, նա շատ ազատ է, — ասում է Ժոֆրուա Բուլարը՝ քաղաքապետ և Լիսնարի «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցության փոխնախագահը։ — Ոմանք ասում են, թե նա ընդամենը «առցանց փուչիկ» է, բայց իրականում նրա շուրջ ժողովրդական մեծ ոգևորություն կա»։
Մասամբ իր յուրօրինակ ակցիաների շնորհիվ՝ 57-ամյա, մարզական կազմվածքով և ուղղամիտ Լիսնարը դարձել է սոցիալական մեդիայի ֆենոմեն։ Նրա կողմնակիցները հրապարակում են արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված տեսանյութեր, որոնցում նա պատկերված է որպես Marvel-ի սուպերհերոս, Առաջին համաշխարհային պատերազմի զինվոր կամ նույնիսկ «Ուրվականներին որսացողների» (Ghostbusters) թիմի անդամ։
Լիսնարը՝ պահպանողական «Հանրապետականներ» (Les Républicains) կուսակցության նախկին անդամը, բացահայտորեն գովաբանում է Արգենտինայում Միլեյի կիրառած մեթոդները։ Նա պնդում է, որ Ֆրանսիային անհրաժեշտ է սեփական «արմատական և մշակութային խզումը»՝ պարտքերի, հարկերի բարձրացման և հանրային ծառայությունների վատթարացման «դժոխային պարույրից»։
Հարցումների ամփոփ տվյալներով՝ առաջին փուլում Լիսնարը կարող է ստանալ ձայների 11%-ը՝ հավասար դիրքեր զբաղեցնելով կենտրոնամետ աջակողմյան Էդուար Ֆիլիպի և կենտրոնամետ ձախակողմյան Ռաֆայել Գլյուկսմանի հետ։ Նույնիսկ Լը Պենը ստիպված է արձագանքել ընտրարշավում նոր դեմքի հայտնվելուն՝ քննադատելով նրան աշխատավորների շահերը չպաշտպանելու համար։
Լիսնարի շուրջ ստեղծված աղմուկը «պղպջակ» է, — ասում է նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախարարներից մեկը (ով, ինչպես և այստեղ մեջբերված մյուս անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ անկեղծ խոսելու համար)։ — «Բայց չէ՞ որ Էմանուել Մակրոնի դեպքում էլ սկզբում այդպես էր։ Մենք բոլորս ծիծաղում էինք նրա վրա, երբ իր առաջին քաղաքական հանրահավաքների ժամանակ նրա ձայնը կորչում էր»։
«Գուցե այդ պղպջակը պայթի, — հավելում է նախարարը, — բայց հնարավոր է նաև, որ սա ինչ-որ նոր բանի սկիզբ լինի»։
Վճռորոշ պահ
Լիսնարը երբեք չի ընտրվել խորհրդարան և նախարարական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Սակայն նրան դժվար է համարել նաև բացարձակապես «կողմնակի» մարդ։ Որպես համաշխարհային ճանաչում ունեցող կոնֆերանսային հանգստավայրի քաղաքապետ՝ նա լայն հնարավորություններ ունի կապեր հաստատելու, իսկ 2021 թվականից ի վեր նա գլխավորում է Ֆրանսիայի քաղաքապետերի ազդեցիկ լոբբիստական խումբը։
Չորեքշաբթի օրը Լիսնարը վերընտրվեց Ֆրանսիայի քաղաքապետերի ասոցիացիայի (Association des maires de France) նախագահ՝ ստանալով ձայների 72%-ը։ Այժմ բոլորին հետաքրքրում է՝ արդյոք այս վերընտրությունը կդառնա ցատկահարթակ դեպի Ելիսեյան պալատ։
AMF-ի ամենամյա հավաքի ժամանակ Կաննի քաղաքապետն իրեն լիովին իր տեղում էր զգում։ Լիսնարը «էներգիայով լի է և ուղղամիտ», — ասաց Օլիվիե Մորենը՝ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող մի գյուղի քաղաքապետը, ով անցյալ ամիս միացել էր «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցությանը։ «Նա դրական տրամադրվածություն ունի», — նշեց Դավիդ Պոմիեն՝ Լիոնի մերձակայքից մի պահպանողական քաղաքապետ։
Սակայն ոմանք դժգոհ են այն բանից, թե ինչպես է նա օգտագործում կազմակերպությունը (որը պետք է ծառայի որպես բազմակարծության հարթակ ավելի քան 34 000 քաղաքապետերի համար)՝ իր նախագահական հավակնություններն առաջ մղելու նպատակով։ «Իրավիճակն արդեն անհարմար է դառնում», — ասում է Ֆրանսուազա Գոնե-Տաբարդելը՝ մի փոքր գյուղական քաղաքի քաղաքապետը։
Վերընտրվելուց առաջ՝ համաժողովի շրջանակներում, Լիսնարը նշեց, որ իր նախագահական հավակնությունները «շատերին չեն անհանգստացնում»։ «Իմ հակառակորդներն են դա օգտագործում որպես զենք», — ասաց նա։ Նա հրաժարվեց պատասխանել իր նախագահական հավակնություններին վերաբերող հարցերին։
Նորեկը
Նախընտրական պայքարում Լիսնարի մեծ առավելությունն այն է, որ նա որևէ կերպ կապված չէ Մակրոնի՝ իշխանության ղեկին անցկացրած տասնամյակի հետ։
«Լիսնարի ուժեղ կողմն այն է, որ նա նոր դեմք է, — ասում է վերոնշյալ նախարարը։ — Մարդկանց դուր է գալիս, որ նա մարմնավորում է կարգուկանոնը… Բայց նրանք չեն ընդունում նրա լիբերտարիանական քաղաքական հայացքները»։
Կաննում փոքր բիզնեսի սեփականատերերի ընտանիքում ծնված Լիսնարն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է տեղական քաղաքականության ոլորտում։ Մինչ 2014 թվականին քաղաքապետ դառնալը, նա ղեկավարում էր քաղաքի Փառատոնների պալատը (Palais des Festivals)։ Այդ պաշտոնը նրան հնարավորություն տվեց շփվել հոլիվուդյան աստղերի, ինչպես նաև գովազդի և անշարժ գույքի ոլորտի առաջատար գործիչների հետ, ովքեր ամեն տարի մեծ գումարներ են ծախսում Միջերկրական ծովի ափին գտնվող այս հանգստավայրում անցկացվող խոշոր միջոցառումների ժամանակ։
Լիսնարը նաև հակված է մարդկանց զայրացնել։ Վերջերս նա բախում ունեցավ մի լրագրողի հետ, ով ուղիղ եթերում նկատողություն արեց նրան՝ առավոտյան հարցազրույցին ուշանալու համար։ Նա նաև հայտարարեց, որ իրեն «բացարձակապես չի հետաքրքրում» (կոպիտ ասած՝ «թքած ունի»), երբ մի ուսանող հարցրեց նրան 1961 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում տեղի ունեցած ջարդերի մասին, երբ ֆրանսիական ոստիկանությունը հարձակվեց ալժիրցի ցուցարարների վրա, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ նետվեցին Սեն գետը և խեղդվեցին։ «Ես այն ժամանակ դեռ ծնված չէի», — ասաց նա։
Երկար տարածությունների վազորդ, Նինա Հագենի և «The Clash» խմբի երկրպագու Լիսնարը նշում է, որ քաղաքական ոգեշնչում է ստանում տարբեր գործիչներից՝ արգենտինացի Միլեյից մինչև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը՝ պնդելով, որ վերջինս «ազատագրել է իր երկրի ստեղծագործական էներգիան»։
Թիրախում
Որպես նախագահական մրցապայքարի նորեկ՝ Լիսնարը քննադատության է ենթարկվում քաղաքական ամբողջ սպեկտրի կողմից։
«Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախագահ Ժորդան Բարդելլան նրան անվանել է «դիմակավորված մակրոնիստ», ով կենտրոնամետներին կվերադարձնի իշխանության։ Մինչդեռ Լիսնարի մրցակիցները նրան մեղադրում են Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերի հետ դաշինք պատրաստելու մեջ։
Թեկնածուներին հաճախ են հարցնում, թե ում օգտին կքվեարկեին, եթե չանցնեին երկրորդ փուլ։ Թեև կիրակի օրը հեռուստատեսային հարցազրույցում Լիսնարն ասել է, որ Մելանշոնի դեմ պայքարում կընտրեր Ֆիլիպին, նա չի հստակեցրել՝ ում կընտրեր Լը Պենի դեմ մրցապայքարում՝ իր կենտրոնամետ-աջ մրցակցին, թե՞ ոչ։
Կենտրոնամետ-աջ թեկնածու Ֆիլիպը AMF-ի համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին ասել է, որ Լիսնարին «դժվար է որոշել՝ Լը Պենի՞ն կընտրի, թե՞ ինձ»։
«Սա ցույց է տալիս, որ կարելի է սիրել շղթայական սղոցներ, բայց չիմանալ, թե որտեղ պետք է սահմանագիծ դնել», — նշել է նա։
Ֆիլիպի դաշնակիցները պնդում են, որ երբ հանրությունը տեղեկանա Լիսնարի քաղաքական հավակնությունների մասին (որոնք, բացի ծախսերի արմատական կրճատումից, ներառում են նաև տարածաշրջանային առողջապահական գործակալությունների վերացումը և կենսաթոշակային տարիքի բարձրացումը), ընտրողները կվերադառնան իրականություն։ Ինչ վերաբերում է ներգաղթին, ապա Կաննի քաղաքապետը ցանկանում է հանրաքվե անցկացնել և սահմանել ներգաղթի խիստ քվոտաներ։
Առայժմ Լիսնարի շուրջ ստեղծված աժիոտաժը չի մարում։ Նա հայտարարում է, որ արդեն ունի ընտրված պաշտոնյաների կողմից բավարար աջակցություն՝ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար, իսկ այս շաբաթ «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցությունը հայտնեց, որ իր անդամների թիվը գերազանցել է 150,000-ը։
Ը Կենտրոնամետ նախկին նախարարներից մեկն ասել է, որ Ֆրանսիայում Միլեյի տեղական տարբերակի ի հայտ գալը ցույց է տալիս, որ Մակրոնի կառավարությունների նախկին անդամ թեկնածուներն այժմ ընկալվում են որպես վարկաբեկված.
«Ընտրողները չեն ցանկանում «փոքրիկ Մակրոնի»»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հրաժարվում է Չինաստանին կիբերսպառնալիք անվանելուց
9 բան, որ պետք է կարդալ Իսպանիայի ընտրություններից առաջ
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսման. «Ֆրանսիայի քվեարկությունը կորոշի Եվրոպայի ճակատագիրը»