Թուրքիան գոհունակություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացից

Թուրքիան գոհունակություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև մնայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացից և դրա շրջանակներում Վաշինգտոնում ցուցաբերված կամքից։
Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«Այս քայլը, որը ձեռնարկվել է այն ժամանակ, երբ միջազգային հակամարտություններն ու ճգնաժամերը գնալով սրվում են, կարևորագույն զարգացում է տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հասնելու տեսանկյունից։ Մենք գնահատում ենք ԱՄՆ վարչակազմի ներդրումն այս գործընթացում»,- նշվում է հայտարարության մեջ։
Շեշտվում է, որ ստեղծվել է պատմական հնարավորություն՝ Հարավային Կովկասում խաղաղություն և բարգավաճում բերելու համար։ «Որպես Թուրքիա՝ մենք կշարունակենք նպաստել այս հնարավորությունն իրականացնելու համար ձեռնարկվող բոլոր ջանքերին, ինչպես նաև Ադրբեջանի անձնուրաց ջանքերին»։
Բաց մի թողեք
Հրատապ այց․ ինչո՞ւ է Երևան գալիս ամերիկացի սկանդալային իրավապաշտպանը. Լուսանկար
Ոչ ես, ոչ Փաշինյանը հետքայլ չենք անի․ Ալիև
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել