09/08/2025

Թուրքիան գոհունակություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացից

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Թուրքիան գոհունակություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև մնայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացից և դրա շրջանակներում Վաշինգտոնում ցուցաբերված կամքից։

Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։

«Այս քայլը, որը ձեռնարկվել է այն ժամանակ, երբ միջազգային հակամարտություններն ու ճգնաժամերը գնալով սրվում են, կարևորագույն զարգացում է տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հասնելու տեսանկյունից։ Մենք գնահատում ենք ԱՄՆ վարչակազմի ներդրումն այս գործընթացում»,- նշվում է հայտարարության մեջ։

Շեշտվում է, որ ստեղծվել է պատմական հնարավորություն՝ Հարավային Կովկասում խաղաղություն և բարգավաճում բերելու համար։ «Որպես Թուրքիա՝ մենք կշարունակենք նպաստել այս հնարավորությունն իրականացնելու համար ձեռնարկվող բոլոր ջանքերին, ինչպես նաև Ադրբեջանի անձնուրաց ջանքերին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հրատապ այց․ ինչո՞ւ է Երևան գալիս ամերիկացի սկանդալային իրավապաշտպանը. Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ ես, ոչ Փաշինյանը հետքայլ չենք անի․ Ալիև

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել

08/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թանաքը չի չորացել՝ Ալիևը նույնն է պնդում․ մեր նկատմամբ անհիմն տարածքային պահանջները պետք է բացառվեն

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստացավ շոու, Ալիևը՝ ճանապարհ, Փաշինյանը՝ վերընտրվելու թուղթ, ինչ շահեց Հայաստանը․ Գալստյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում` Ալիևի աստղային պահն է, ոչ մնացած երկուսի․ Էդուարդ Աբրահամյան․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը ողջունել է ԱՀ – ՀՀ համաձայնագիրը․ Լուսանկար

09/08/2025 infomitk@gmail.com