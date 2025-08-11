11/08/2025

«Մեր երկրին արտաքին թշնամի պետք չի ․․․ անկարողների նման խմբաքանակն ինքնին հերիք է». Նազենի Հովհաննիսյան

11/08/2025

Դերասանուհի Նազենի Հովհաննիսյանը պատասխանել է իր հրապարակմանը վատ մեկնաբանություն թողած օգտատիրոջը։

«Էս աշխուժակ քոմենթագիր «տղուն» ասեք, որ ինքը տղա լինելուց խորը հեռու է, ու էս երկիրն ափսոս է իր նմանի համար, ու թե հարց ունի հետս՝ գիտի որտեղ գտնի ինձ․ իմ երկրում։ Կոնկրետ՝ Երևանում, միշտ։

Ու իմ սերնդի տղերքն ամեն բառի համար կյանքով էին պատասխան տալիս, իսկ իր նմանները պարզ չի՝ ինչ ունեն, որ ինչով էլ պատասխան տան»,– գրել է հաղորդավարուհին։

Նա նաև հավելել է․ «Մեր երկրին արտաքին թշնամի պետք չի ․․․ անկարողների նման խմբաքանակն ինքնին հերիք է»։

