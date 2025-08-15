Արցախցի Արման Ավանեսյանը` «Աշխարհի խաղեր» մրցաշարի չեմպիոն. Լուսանկար

Չինաստանում անցկացվող «Աշխարհի խաղեր» մրցաշարում արցախցի մարզիկ Արման Ավանեսյանը հաղթել է բոլոր մրցակիցներին ու դարձել չեմպիոն, հայտնում է Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիան։
Ավանեսյանը հանդես է գալիս մարտական սամբո մարզաձևում՝ 98 կգ քաշային կարգում։
Ապրիլի 24-ին Ավանեսյանը Կիպրոսում ընթացող մարտական սամբոյի Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն էր հռչակվել։
Բաց մի թողեք
Լավաշ եմ տանում ինձ հետ ամենուր, որտեղ գնում եմ. Սիրուշո
Օգոստոսի 15-ի աստղագուշակ․ Այսօր ինչ խնդիրներ էլ առաջանան, դրանք արագ կլուծվեն
Օգոստոսի 14-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր սպասեք, շուտով կգա ցանկացած գործողության համար ավելի բարենպաստ պահ