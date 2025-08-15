15/08/2025

Արցախցի Արման Ավանեսյանը` «Աշխարհի խաղեր» մրցաշարի չեմպիոն. Լուսանկար

Չինաստանում անցկացվող «Աշխարհի խաղեր» մրցաշարում արցախցի մարզիկ Արման Ավանեսյանը հաղթել է բոլոր մրցակիցներին ու դարձել չեմպիոն, հայտնում է Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիան։

Ավանեսյանը հանդես է գալիս մարտական սամբո մարզաձևում՝ 98 կգ քաշային կարգում։

Ապրիլի 24-ին Ավանեսյանը Կիպրոսում ընթացող մարտական սամբոյի Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն էր հռչակվել։

