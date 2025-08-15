Որտեղ իրենց թեկնածուները պարտվում են, բերում են ՀԷՑ․ Գյումրի, Բյուրեղավան ․․․

ՀԷՑ գլխավոր տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի տեղեկացմամբ՝ ընկերության ղեկավար կազմում նոր նշանակված անձը իշխանական ուժի կողմից առաջադրված, սակայն ընտրություններում պարտված թեկնածուներից է։
Նրա խոսքով՝ սա ևս մեկ օրինակ է, որ ընկերությունը շարունակում է քաղաքականացվել։
Ղազինյանի կարծիքով՝ վերջին շրջանում ՀԷՑ-ի բարձրագույն ղեկավարության կազմում չեն նկատվում ոլորտում բավարար մասնագիտական կարողություններ ունեցող անձինք։
Նա ընդգծում է, որ տարբեր աղբյուրներից տեղեկություններ են ստացվում իշխանական թեկնածուների՝ ընտրական անհաջողությունից հետո ընկերությունում պաշտոններ ստանալու վերաբերյալ։
Բաց մի թողեք
Նա Սյունիքը և Ադրբեջանը գնահատում է «Հյուսիս-հարավ» և «Միջին միջանցք» միջազգային հաղորդուղիների «հանգուցային կայարան»
Օրբանի պարտությունը կգետնի Պուտինին
Ինչ է ակնկալում Բաքուն Երևանից․ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ