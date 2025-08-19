19/08/2025

Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել, այդ թվում՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ․ Թրամփ

infomitk@gmail.com 19/08/2025 1 min read

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ վերջ է դրել վեց պատերազմների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եղած հակամարտությանը։

«Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել։ Կոնգոյի պատերազմը ձգտվում էր արդեն երեսուն տարի։ Մեկ այլ հակամարտություն, որ երկու մեծ երկրների՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ էր ընթանում արդեն երեսունհինգ տարի, կարգավորվեց անցյալ շաբաթ»,- մասնավորապես ասել է ԱՄՆ նախագահը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հայտնել է Պուտինի և Զելենսկու առանձին հանդիպման նախապատրաստման մեկնարկի մասին

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ-Պուտին զրույց՝ եվրոպական առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո․ ինչ են քննարկել

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկնարկել է ԵՄ առաջնորդների, Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումը. Տեսանյութ

18/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո ձեր գործունեությունը դառնում է անիմաստ ու ավելորդ. Դեմոյան

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ստորագրվել Իրանի և Հայաստանի միջև․ Մանրամասներ

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել, այդ թվում՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ․ Թրամփ

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախագահն այցելել է Կապույտ մզկիթ և մասնակցել նամազի. Լուսանկարներ

19/08/2025 infomitk@gmail.com