Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել, այդ թվում՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ․ Թրամփ

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ վերջ է դրել վեց պատերազմների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եղած հակամարտությանը։
«Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել։ Կոնգոյի պատերազմը ձգտվում էր արդեն երեսուն տարի։ Մեկ այլ հակամարտություն, որ երկու մեծ երկրների՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ էր ընթանում արդեն երեսունհինգ տարի, կարգավորվեց անցյալ շաբաթ»,- մասնավորապես ասել է ԱՄՆ նախագահը։
