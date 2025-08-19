19/08/2025

Ինչու են Փաշինյան-Փեզեշքիան քննարկումները նախատեսվածից երկար տևել․ Արայիկ Հարությունյանը պարզաբանել է

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հյուրընկալել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին:

Ըստ նրա՝ քննարկումները տևել են նախատեսվածից զգալի ավելի, ինչը նշանակում է, որ գոյություն ունի հսկայական օրակարգ:

Նա ընդգծել է, որ կողմերը հատուկ շեշտել են՝ ժամանակն է հարաբերությունները բարձրացնել ռազմավարական համագործակցության մակարդակի:

