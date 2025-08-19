Ինչ է ստորագրվել Իրանի և Հայաստանի միջև․ Մանրամասներ

Հայաստանյան և իրանական գերատեսչությունների միջև ստորագրվել է մի շարք համագործակցության հուշագրեր, որոնք ներառում են տարբեր ոլորտներ։
Մասնավորապես, Հայաստանի և Իրանի ԱԳ նախարարությունները ստորագրել են 2025-27 թթ․ քաղաքական խորհրդակցությունների վերաբերյալ հուշագիր։ Դրան հաջորդել են համաձայնագրեր տնտեսության, զբոսաշրջության, կրթության, քաղաքաշինության, առողջապահության, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության և պատմության ոլորտներում։
Մասնավորապես՝
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունն ու Իրանի ստանդարտների ազգային կազմակերպությունը կնքել են փոխըմբռնման հուշագիր՝ ստանդարտացման, հավատարմագրման, չափագիտության և համապատասխանության գնահատման ոլորտներում։
• Զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Իրանի մշակութային ժառանգության նախարարության միջև։
• ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն ու Իրանի աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարարությունը պայմանավորվել են մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում 2025-29 թթ․ համագործակցության մասին։
• Քաղաքաշինության ոլորտում փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարությունը։
• Առողջապահական արտադրանքի կարգավորման վերաբերյալ համաձայնագիր է կնքվել ՀՀ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի և Իրանի առողջապահության նախարարության համապատասխան կառույցի միջև։
Մշակութային և գիտական ոլորտներում ևս ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ․
• ՀՀ Ազգային արխիվը և Իրանի ազգային գրադարանը ու արխիվը կնքել են համագործակցության հուշագիր։
• Նմանատիպ փաստաթուղթ է ստորագրվել նաև ՀՀ Ազգային գրադարանի և Իրանի ազգային գրադարանի միջև։
• ՀՀ պատմության թանգարանն ու Իրանի ազգային թանգարանը նույնպես պայմանավորվել են համագործակցության շուրջ։
Այս հուշագրերը նախատեսում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացում ինչպես քաղաքական ու տնտեսական, այնպես էլ մշակութային ու կրթական ուղղություններով։
