19/08/2025

Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո ձեր գործունեությունը դառնում է անիմաստ ու ավելորդ. Դեմոյան

infomitk@gmail.com 19/08/2025 1 min read

Ցեղասպանագետ, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը գրում է․

«ՔՊ-ականներ ու համակիրներ.

Նա սկսել է շատ լուրջ աշխատել անմեղսունակ ճանաչվելու ուղղությամբ: Դրա մասին է վկայում ձեր առաջնորդի շարժուձն ու անհոդաբաշխ մտքերը: Բոլոր կեղտոտ գործերն արդեն արված են, առաքելությունը մոտենում է տրամաբանական ավարտին:

Հասցրե՞լ եք զգալ ձեզ ժամանակի ու իրավիճակի մեջ հայտնված պատանդի կարգավիճակում, թե՞ շարունակելու եք հույսեր փայփայել:

Մտածե՞լ եք, արդյոք, թե որտեղ եք հայտնվելու վերջնարդյունքում:

ՔԱՅԼ ԱՌԱՋԻՆ (բարի խորհուրդ)

հանձնեք ձեր հեծանիվները Ժաննա Անդրեասյանին, քանզի կրկեսը շուտով հեռանալու է, իսկ մնացողները կհայտնվեն կրկեսից ուշացած ծաղրածուների կարգավիճակում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը՝ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ապակայունացման գլխավոր գործոն․ Տեր-Պետրոսյան

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շատ պարզ է՝ որն է իշխանության նպատակը․ Աբրահամյան

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցավալիորեն իրավապաշտպանությունը եւ քաղահասարակությունը շատ լուրջ հետընթաց են ապրել․ Կարապետյանց

19/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո ձեր գործունեությունը դառնում է անիմաստ ու ավելորդ. Դեմոյան

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ստորագրվել Իրանի և Հայաստանի միջև․ Մանրամասներ

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես վեց պատերազմ եմ վերջ դրել, այդ թվում՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ․ Թրամփ

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախագահն այցելել է Կապույտ մզկիթ և մասնակցել նամազի. Լուսանկարներ

19/08/2025 infomitk@gmail.com