Բժիշկներն արձանագրել են Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկից հիվանդանոց տեղափոխված 11-օրական աղջնակի մшհը

Օգոստոսի 14-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։
Այդ օրը, ժամը 01։20-ի սահմաններում, «Աշտարակ» բժշկական կենտրոնից ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ մարզի գյուղերից մեկից մահացած վիճակում իրենց մոտ է տեղափոխվել մի երեխա։
Մահացածը Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչ 11-օրական Լուսինե Մ․-ն է, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել «շնչառության վատթարացման գանգատով»։
Մահացած երեխան հիվանդանոց է տեղափոխվել ծնողների կողմից։
Դեպքի մասին Աշտարակի ոստիկանության բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ դեպքի փաստով սպանություն (հանկարծամահություն) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Բաց մի թողեք
Նախարարությունը իր կոմֆորտի համար կործանում է մարզային առողջապահությունը, ԲԿ-ները կփակվեն
Ծովային հանգստի վերաբերյալ տարածվող միֆերը․ Արմեն Մուրադյան
Սեպտեմբերից անվճար և փոխհատուցվող դեղերի տրամադրման նոր կարգ կգործի