Ռուբիոն և Ֆիդանը անսասան աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին․ Լուսանկար

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց են ունեցել։

Ամերիկյան կողմի տվյալով՝ նրանք քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր, անսասան աջակցություն հայտնել այդ թվում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։

Անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցություններին: Դիվանագետներն ընդգծել են պատերազմը և սպանությունները դադարեցնելու կարևորությունը:

Մեր մտահոգությունները, կապված ընդհանուր սահմանների մոտակայքում երրորդ ուժերի ներկայության հետ, պետք է ամբողջովին փարատվեն

Իրանի նախագահի խոսքում ստորգետնյա խութեր, այնուամենայնիվ կան, ահա դրանք

Արցախի ավելի քան հինգ հազար պատմա-մշակութային հուշարձանների մասին «ամբողջական տեղեկատվական բանկ, ցավոք, չունենք»

Դիլիջանի ՔՊ-ական համայնքապետը 671 քառ․մետր տարած է հատկացրել, որ բանջարեղեն աճեցնեն

Վրացի սահմանապահների «կապրիզները»՝ հայերի հանդեպ․ Վերին Լարսը հատելը դարձել է լուրջ փորձություն հայերի համար

«Զելենսկու հաղթանակ». «Սա Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է, որը նաև մեր տարածաշրջանում կհանգեցնի փոփոխությունների». Սաակաշվիլի

Երևանում` ավտոմեքենայի մեջ, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին. Լուսանկար

