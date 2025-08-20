Ռուբիոն և Ֆիդանը անսասան աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին․ Լուսանկար

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց են ունեցել։
Ամերիկյան կողմի տվյալով՝ նրանք քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր, անսասան աջակցություն հայտնել այդ թվում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։
Անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցություններին: Դիվանագետներն ընդգծել են պատերազմը և սպանությունները դադարեցնելու կարևորությունը:
