21/08/2025

Պապիկյանի խորհրդականի որդին կալանավորվել է

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 18-ին միջնորդություն են ներկայացրել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, որպեսզի դատարանը որպես խափանման միջոց երկամսյա կալանքի որոշում կայացնի օգոստոսի 14-ին, Կոտայքի մարզի Պռոշյան բնակավայրում «Չաղ Ռուստամ» մականվամբ քրեական հեղինակության տան մոտ գտնվող կամրջի տակ հրազենի գործադրմամբ խուլիգանություն և սպանություն կատարողներից 3-ի նկատմամբ։

Դատարանը դռնփակ դատական նիստերն անցկացնելուց հետո բավարարել է քննիչի միջնորդությունը և նշված անձինք կալանավորվել ապա դատարանի դահլիճից տեղափոխվել են ՀՀ Արդադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության «Նուբարաշեն» քրակատարողական հիմնարկ։

Ըստ աղբյուրի, կալանավորվածներից մեկը Կոտայքի մարզի բնակիչ Արտաշես Տոնոյանն է, ում հայրը կոչումով գենարալ և ՀՀ Պաշպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խորհրդականն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լիդյա Մանթաշյանը կալանավորված կմնա ևս 3 ամիս, մինչդեռ այս դատարանի համար պատիվ պետք է լիներ ․․․

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ԱՍՀ նախարար, Նարեկ Մկրտչյանը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կռվեցին ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանն ու մի խումբ ոստիկաններ

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com