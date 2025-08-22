22/08/2025

Ընկերոջ համաձայնությամբ առանձնատունն օգտագործել է որպես դիզվառելիքի և բենզինի ապօրինի լցակայան. կա ձերբակալված

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

ՆԳՆ ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ Արտիմետ գյուղի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ զբաղվում է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ:

Նա առանց համապատասխան թույլտվության և պետական գրանցման կազմակերպել է դիզվառելիքի ու բենզինի առևտուր, որից ամսական ստացել է շուրջ 6-7 հարյուր հազար դրամ եկամուտ:

«Տեղեկությունը ստուգվեց օգոստոսի 12-ին: Պարզվեց, որ տղամարդը, ընկերոջ համաձայնությամբ, որպես առևտրի կետ օգտագործում է նրան պատկանող՝ Արտիմետի Չարենցի փողոցում գտնվող առանձնատան տարածքը: Ստուգման պահին սարքավորումներով կահավորված լիցքակայանում որպես լիցքավորող ներկայացել է մեկ այլ արտիմետցի՝ 45-ամյա տղամարդ:

33-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր:

Հանգամանքները պարզվում են»,- ասված է հաղորդագրության մեջ:

