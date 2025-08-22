22/08/2025

Կստեղծվի Երևան համայնք ներկրվող տրանսպորտային միջոցներին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման կայան

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Կառավարությունն ընդունել է «Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող, պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Բագրատունյաց 44 հասցեում գտնվող «Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ շարժակազմի հավաքակայանի վարչական և վերանորոգման (դեպո) մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրին հավանություն տալու մասին» որոշում:

Ըստ հիմնավորման՝ Երևանի Էլեկտրատրանսպորտի վարչական մասնաշենքը կառուցվել է 1950-ական թվականներին և առ այսօր չի հիմնանորոգվել: Շենք-շինությունները գտնվում են անմխիթար վիճակում:

Հիմնավորման համաձայն՝ քաղաքային էլեկտրատրանսպորտի զարգացման, նոր տրոլեյբուսների և էլեկտրաբուսների ներկրմամբ ազգաբնակչության տրանսպորտային պահանջները էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու համար` անհրաժեշտ է ստեղծել նոր ներկրվող տրանսպորտային միջոցներին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման կայան։

Մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 955,276.5 հազար դրամ:

Գործադիրը հաստատել է միջազգային ճանապարհային ցանցի մաս հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց մաս հանդիսացող թունելների ցանկը: Ըստ այդմ՝ ներկայացվում են ՀՀ միջպետական նշանակության ճանապարհների երթուղիները, ինչպես նաև Անդրեվրոպական ճանապարհային ցանցի ճանապարհների և Ասիական ավտոմոբիլային մայրուղիների պայմանանիշները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 22-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊԵԿ-ը բացահայտել է շինանյութի շուկայում շուրջ 3.5 միլիարդ դրամի թաքցված շրջանառություն. Տեսանյութ

21/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com