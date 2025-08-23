23/08/2025

Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/08/2025 1 min read

Հայ գործարար Արմեն Սարկիսյանին պատկանող «S8 Capital» ընկերությունը գնել է համակարգչային տեխնիկայի մատակարարող եւ մշակումներ իրականացնող «Ակվարիուս» տեխնոլոգիական ընկերության բաժնետոմսերի վրահսկիչ ծրարը։

Գործարքի արժեքը կարող է հասնել 80 միլիարդ ռուբլու։ Այս մասին հայտնում է ռուսական «Коммерсантъ» պարբերականը։ Համաձայն հրապարակման, Սարկիսյանի ընկերությունը գնել է «Ակվարիուսի» բաժնետոմսերի 76 տոկոսը։

Մեկ այլ աղբյուր էլ պարբերականին փոխանցել է, որ գործարքը կարող է տեղի ունենալ SPV հատուկ նշանակության ընկերության միջոցով։ Գործարքը այս աղբյուրի փոխանցմամբ՝ կարող է տատանվել 50-80 միլիարդ ռուբլու սահմաններում։

Այս գործարքով, ըստ վերլուծաբանների, «Ակվարիուսը» կարող է դուրս գալ ներպետական եւ միայն պետական կորպորացիոն պատվերների շրջանակից եւ ավելի լայն ասպարեզներ հարթել իր համար գլոբալ շուկայում։

Նշենք նաեւ, որ «S8 Capital» բազմապրոֆիլ հոլդինգային ընկերությունում «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունն է լինելու։

Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուս» տեխնոլոգիական ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կստեղծվի Երևան համայնք ներկրվող տրանսպորտային միջոցներին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման կայան

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկախության հռչակագիրը դարձավ երկրիս անկախությունը ամրագրող ծննդական. Սիմոն Սարգսյան

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com