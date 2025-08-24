25/08/2025

Ով է Սարո Թովմասյանի կինը, ինչ լուսանկարներ է հրապարակում նա

infomitk@gmail.com 24/08/2025 1 min read

Starnews-ը գրում է. Հայկական շոուբիզնեսի հայտնիներին կարելի է երկու խմբի բաժանել․ նրանք, ովքեր անձնական ու ընտանեկան կյանքը վերածում են ինստագրամյան կոնտենտի և նրանք, ովքեր նախընտրում են փակ պահել անձնականը ու հանրությանը ներկայանալ ստեղծագործական նորություններով։

Երգիչ Սարո Թովմասյանը, վստահաբար, երկրորդ խմբին է պատկանում։ Սարոն ու կինը՝ Տաթևը, նախընտրում են համատեղ հրապարակումներով հնարավորինս քիչ հանդես գալ, Տաթևը նաև փակ է պահում իր սոցիալական հարթակները։

Երգիչն ու կինը երեք երեխա ունեն՝ 2 դուստր և մեկ որդի։ Երեխաների մասնակցությամբ լուսանկարներն ու տեսանյութերը երգչի էջերում բազմաթիվ են։ Այսինքն՝ Սարոն, այսպես ասած, որոշակի գաղտնիություն պահպանում է միայն կնոջ անձի շուրջ։ Բնականաբար, զույգը միասին է մասնակցում հանրային միջոցառումների և նրանց մասնակցությամբ բացառիկ կադրերը համացանցում հայտնվում են հենց այդ միջոցառումների ընթացքում՝ հիմնականում նկարահնված այլ անձանց կողմից։

Օրերս էլ Սարոն ու Տաթևը Արմենչիկի կրտսեր որդու՝ Ալեքսի մկրտության արարողության խնջույքի հյուրերի թվում էին ու նարնց մասնակցությամբ կադրեր են տարածվել այդ օրվանից:

Ով է երգիչ Սարո Թովմասյանի կինը․ ինչ լուսանկարներ է նա հրապարակում․ մանրամասներ

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 25-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր է, որ շրջապատից որևէ մեկը փորձի ճնշում գործադրել ձեզ վրա

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այցելեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին՝ շնորհավորելու Անկախության Հռչակագրի հոբելյանական 35-ամյա տարեդարձերի կապակցությամբ․ Թորոսյան. Լուսանկար

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր հեռացել հրապարակից անգամ ուժով նրան հեռացնելու փորձերից հետո. Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Бешеная балерина – Բալետի խելագար պարուհին մոնոներկայացումը՝ Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի բեմում․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 25-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր է, որ շրջապատից որևէ մեկը փորձի ճնշում գործադրել ձեզ վրա

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Սարո Թովմասյանի կինը, ինչ լուսանկարներ է հրապարակում նա

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«ՎԱԶ 2106»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և ընկել Փամբակ գետը. 2 քաղաքացի դուրս է եկել ու հեռացել

24/08/2025 infomitk@gmail.com