25/08/2025

«ՎԱԶ 2106»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և ընկել Փամբակ գետը. 2 քաղաքացի դուրս է եկել ու հեռացել

infomitk@gmail.com 24/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 24-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։

Ժամը 21։20 -ի սահմաններում Վահագնի գյուղի Վահագնաձոր գյուղ տանող ավտոճանապարհին «ՎԱԶ 2106» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և հայտնվել Փամբակ գետում։

Ինչպես հայտնում է Shamshyan.com-ը, ժամանել են հրշեջ փրկարարները, որոնք հոսանքազրկել են ավտոմեքենա, փակել գազաբալոնի փականը, իսկ դեպքի վայրին ականատես քաղաքացիները հայտնել են, ոչ մինչ փրկարարների ժամանումը 2 քաղաքացի ավտոմեքենայից ինքնուրույն դուրս է եկել և հեռացել:

Դեպքի փաստով ՊԾ Լոռու մարզի գումարտակի 1-ին վաշտում փաստաթղթեր են ձևակերպվում, որտեղ էլ պարզվում են վարորդի և դեպքի վայրը լքած քաղաքացիների ինքնությունը։

