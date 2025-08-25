25/08/2025

ԱՄՆ-ը կշարունակի հասնել Ուկրաինայում հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

ԱՄՆ-ը կշարունակի հասնել Ուկրաինայում հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը:

Այդ մասին կիրակի օրը հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը:

«Մենք չենք կարծում, որ հակամարտության շարունակությունը համապատասխանում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի շահերին, ուստի մենք կշարունակենք առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը»,-հայտնել է Վենսը NBC հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում:

Վենսը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն տեսնում է երկու հիմնական խնդիր, որոնք պետք է լուծվեն ուկրաինական կարգավորման համար՝ տարածքներ և անվտանգության երաշխիքներ։

