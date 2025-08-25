25/08/2025

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

Անկախության Հռչակագրի 35-ամյակի առթիվ բազմապատիկ ուժգնացել է քարոզչությունը, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետության «հիմնակազմիչ գաղափարը Լեռնային Ղարաբաղի միավորումն է»:

Եվ եթե վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է:

Միջին-վիճակագրական հայ մարդը, մանավանդ եթե նա նոր սերնդից է, չի հավատա, որ անկախության Հռչակագրի ընդունումից հազիվ մեկ-մեկուկես ամիս անց Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը դռնփակ նիստում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում մարզային և Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի ընտրություններին մասնակցելու և իշխանության սահմանադրական մարմինները վերականգնելու հարցը:

Այդ փուլում դա հակամարտության հետագա սրացումը կանխելու հնարավորություն էր, որ, ցավոք, ղարաբաղյան շարժման Ստեփանակերտի «ընդհատակյա մարզկոմի» կողմից մերժվեց:

Հակամարտությունը սառեցնելու մի փորձ էլ արվել է մեկ տարի հետո: Այն նախաձեռնել է Ռուսաստանի նախագահ Ելցինը՝ աջակից ունենալով թուրքական աշխարհի «լիազոր դեսպան» Նազարբաևին: 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Ժելեզնովոդսկում ստորագրված կոմյունիկեն, սակայն, չի իրականացվել, գործընթացը տապալվել է Ադրբեջանի նախագահ Մութալիբովի քաղաքական թիմի դեմ ահաբեկչությամբ:

Հետագա իրադարձությունները հանրածանոթ են՝ մինչև 1994 թվականի մայիսի 12-ի հրադադարի հաստատում, որն իրավական առումով ամրագրելու եզակի հնարավորությունը 1998 թվականի առաջին օրերին բաց է թողնվել:

Բայց կարգավորման ոչ այդ, ոչ հետագա առաջարկությունները, բացառությամբ քիուեսթյանի, ԼՂ խնդրին այնպիսի լուծում չէին տալիս, ինչպիսին ամրագրված է անկախության Հռչակագրով: Հենց դա էլ իրավիճակի կոնֆլիկտայնությունն էր, որ մի պահի պետք է բերեր և բերեց պատերազմի:

Կարելի՞ էր պատերազմից խուսափել, ի՞նչ գնով, արդյունքում մենք ի՞նչ և ինչպիսի՞ Արցախ կունենայինք՝ այս բանավեճը, գուցե, գոյության իրավունք ունի: Բայց անառարկելի է, որ դա չէր լինելու անկախ կամ Հայաստանի սուվերեն մաս կազմող Արցախ:

Իսկ եթե այդպես լիներ, դարձյալ ասելու էինք, որ «Երրորդ հանրապետությունը սպանվե՞ց»: Իսկ գուցե հենց դա՞ է բուն պատճառը, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն ԼՂ կարգավորման սկզբունքային պատրաստակամություն չի դրսեորել:

Ժամանակը չէ՞ տեսնել «Արցախյան մեդալի» հակառակ կողմը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ կարող են, բայց չեն անում Հայաստանն ու Վրաստանը

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքի նախագծերից Ադրբեջանի մեկուսացումը …

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք մտնենք»․ Կայա Կալաս

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ռազմական հետախուզության ղեկավարը հեռացվել է. Իրանի հարվածների վերաբերյալ նրա զեկույցը դուր չի եկել Թրամփին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը ներկա են գտնվել օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովի մեկնարկին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com