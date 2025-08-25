Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով. Տեսանյութ

Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով:
ՆԳ նախարարությունը ներկայացրել է հարցազրույց ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանի հետ:
Ղազարյանն անդրադարձ է կատարել ՆԳ նախարարության ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնություններին, որոնք միտված են քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը:
Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում վարորդական վկայականի և հաշվառման վկայագրի թվայնացումը։
Ի՞նչ սկզբունքով է սահմանվել վարորդական վկայական ստանալու տեսական կամ գործնական քննություններին արտահերթ մասնակցելու պետական տուրքի չափը։
Ի՞նչ կարգավորումներ են գործում, երբ օտարերկրյա վարորդական վկայական ունեցող երկքաղաքացին որոշում է երեք ամսից ավելի Հայաստանում մեքենա վարել։
Ինչպե՞ս և ի՞նչ սկզբունքով է կատարվում թվային պլատֆորմում տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքը։
Այս և այլ հարցերի պատասխանները՝ ՆԳՆ տեսանյութում:
Բաց մի թողեք
Լևոն Տեր-Պետրոսյան․ Իմանուիլ Կանտը հայերի մասին
Ինչպես է սուրճն ազդում մարդու տրամադրության վրա
Խաչվերացին – Սըրբխեչին հաջորդող մեռելոցի օրվա աշխատանքային լինել-չլինելու մասին