Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով. Տեսանյութ

Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով:

ՆԳ նախարարությունը ներկայացրել է հարցազրույց ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանի հետ:

Ղազարյանն անդրադարձ է կատարել ՆԳ նախարարության ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնություններին, որոնք միտված են քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը:

Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում վարորդական վկայականի և հաշվառման վկայագրի թվայնացումը։

Ի՞նչ սկզբունքով է սահմանվել վարորդական վկայական ստանալու տեսական կամ գործնական քննություններին արտահերթ մասնակցելու պետական տուրքի չափը։

Ի՞նչ կարգավորումներ են գործում, երբ օտարերկրյա վարորդական վկայական ունեցող երկքաղաքացին որոշում է երեք ամսից ավելի Հայաստանում մեքենա վարել։

Ինչպե՞ս և ի՞նչ սկզբունքով է կատարվում թվային պլատֆորմում տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքը։

Այս և այլ հարցերի պատասխանները՝ ՆԳՆ տեսանյութում:

