Ասմունքող Լիանա Զուրաբյանը թաղումների թամադա է դարձել․ Լուսանկար

Ասմունքող Լիանա Զուրաբյանը, որը հարսանիքներ էր վարում, ասել է, թե՝ թամադա էր, այժմ էլ հոգեհանգստի արարողություն է անցկացնում։
Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ Զուրաբյանը հոգեհացի սեղանի մոտ է եւ ասում է՝ քիչ հետո խնկարկումով եւ խոսքով կազդարարենք այսօրվա հոգեհացի արարողությունը։
Բաց մի թողեք
Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ
Օգոստոսի 26-ի աստղագուշակ․ Պատրաստ եղեք արագ գործելուն. սա միակ միջոցն է
Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով. Տեսանյութ