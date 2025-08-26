26/08/2025

Ասմունքող Լիանա Զուրաբյանը թաղումների թամադա է դարձել․ Լուսանկար

Ասմունքող Լիանա Զուրաբյանը, որը հարսանիքներ էր վարում, ասել է, թե՝ թամադա էր, այժմ էլ հոգեհանգստի արարողություն է անցկացնում։

Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ Զուրաբյանը հոգեհացի սեղանի մոտ է եւ ասում է՝ քիչ հետո խնկարկումով եւ խոսքով կազդարարենք այսօրվա հոգեհացի արարողությունը։

Ոստիկանության մոնտաժը չե՞ք զգում,- հարցնում է Լիանա Զուրաբյանը - Հրապարակ

Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

Օգոստոսի 26-ի աստղագուշակ․ Պատրաստ եղեք արագ գործելուն. սա միակ միջոցն է

Սեպտեմբերի 1-ից վարորդական վկայականն ու հաշվառման վկայագիրը հասանելի կլինեն նաև թվային տարբերակով. Տեսանյութ

Սուրեն Պապիկյանը դիմել է դատարան

ԱՄՆ-ն ամեն կերպ պաշտպանում է Ադրբեջանին, որ պայքարի Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ, մենք ինչին ենք սպասում

Այդ ընթացքը հնարավոր է կասեցնել միայն այն դեպքում, լցվեք համբերությամբ և սպասեք եթերին. Սերժ Սարգսյան

