Ավստրալիան խզում է հարաբերությունները Իրանի հետ, իսկ դեսպանին կարտաքսեն․ Լուսանկար

Ավստրալիան մեղադրել է Իրանին Սիդնեյում և Մելբուռնում երկու հակասեմական հրկիզումներ իրականացնելու մեջ և Իսլամական Հանրապետության դեսպանին յոթ օր ժամանակ է տվել երկիրը լքելու համար։
Reuters-ի հաղորդմամբ՝ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն հայտարարել է, որ երկրի անվտանգության հետախուզական կազմակերպությունը հավաստի տեղեկություններ ունի, որ Իրանն իրականացրել է առնվազն երկու հարձակում։
«Սրանք աննախադեպ և վտանգավոր ագրեսիայի գործողություններ էին, որոնք կազմակերպվել էին օտարերկրյա ուժի կողմից Ավստրալիայի տարածքում, – մամուլի ասուլիսում ասել է Ալբանեզեն, – Սրանք փորձեր էին՝ խաթարելու սոցիալական համախմբվածությունը և մեր համայնքի ներսում անհամաձայնություն սերմանելու»։
Ալբանեզեն ասել է, որ Իրանը «փորձում էր թաքցնել իր մասնակցությունը» տեղի ունեցած հարձակումներին։
Ավստրալիան կասեցրել է իր դեսպանատան գործունեությունը Թեհրանում, և նրա բոլոր դիվանագետները անվտանգ են երրորդ երկրում, ասել է Ալբանեզեն։ Նա հավելել է, որ իր կառավարությունը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կճանաչի որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։
Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգը հայտարարել է, որ դեսպան Ահմադ Սադեղին և երեք իրանցի պաշտոնյաներ պետք է լքեն երկիրը յոթ օրվա ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շատ բարդ է կարգավորել․ այն վերածվել է անձնային հակամարտության. Թրամփ
Պետք չէ Ուկրաինայի նախագահին ասել, թե ինչ և երբ խոսել. Կիևը Հունգարիային կոչ է արել ցուցումներ չտալ Զելենսկուն
Երբ կավարտվի պատերազմն Ուկրաինայում․ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի կանխատեսումը