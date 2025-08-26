26/08/2025

Ավստրալիան խզում է հարաբերությունները Իրանի հետ, իսկ դեսպանին կարտաքսեն․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Ավստրալիան մեղադրել է Իրանին Սիդնեյում և Մելբուռնում երկու հակասեմական հրկիզումներ իրականացնելու մեջ և Իսլամական Հանրապետության դեսպանին յոթ օր ժամանակ է տվել երկիրը լքելու համար։

Reuters-ի հաղորդմամբ՝ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն հայտարարել է, որ երկրի անվտանգության հետախուզական կազմակերպությունը հավաստի տեղեկություններ ունի, որ Իրանն իրականացրել է առնվազն երկու հարձակում։

«Սրանք աննախադեպ և վտանգավոր ագրեսիայի գործողություններ էին, որոնք կազմակերպվել էին օտարերկրյա ուժի կողմից Ավստրալիայի տարածքում, – մամուլի ասուլիսում ասել է Ալբանեզեն, – Սրանք փորձեր էին՝ խաթարելու սոցիալական համախմբվածությունը և մեր համայնքի ներսում անհամաձայնություն սերմանելու»։

Ալբանեզեն ասել է, որ Իրանը «փորձում էր թաքցնել իր  մասնակցությունը» տեղի ունեցած հարձակումներին։

Ավստրալիան կասեցրել է իր դեսպանատան գործունեությունը Թեհրանում, և նրա բոլոր դիվանագետները անվտանգ են երրորդ երկրում, ասել է Ալբանեզեն։ Նա հավելել է, որ իր կառավարությունը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կճանաչի որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։

Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարար Փենի Վոնգը հայտարարել է, որ դեսպան Ահմադ Սադեղին և երեք իրանցի պաշտոնյաներ պետք է լքեն երկիրը յոթ օրվա ընթացքում։

Ավստրալիան խզու՞մ է կապերը Իրանի հետ. դեսպանին կարտաքսեն

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շատ բարդ է կարգավորել․ այն վերածվել է անձնային հակամարտության. Թրամփ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետք չէ Ուկրաինայի նախագահին ասել, թե ինչ և երբ խոսել. Կիևը Հունգարիային կոչ է արել ցուցումներ չտալ Զելենսկուն

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ կավարտվի պատերազմն Ուկրաինայում․ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի կանխատեսումը

25/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրեն Պապիկյանը դիմել է դատարան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ամեն կերպ պաշտպանում է Ադրբեջանին, որ պայքարի Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ, մենք ինչին ենք սպասում

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդ ընթացքը հնարավոր է կասեցնել միայն այն դեպքում, լցվեք համբերությամբ և սպասեք եթերին. Սերժ Սարգսյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com