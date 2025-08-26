26/08/2025

Բաքվում կայացել է հայ գերիների, Արցախի նախկին ղեկավարության գործով հերթական շինծու դատավարությունը

26/08/2025

Երեկ Բաքվում կայացել է հայ գերիների, այդ թվում՝ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով հերթական շինծու դատավարությունը։

Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները և նշում, թե հերթական դատական նիստում վկայություն են տվել այսպես կոչված «տուժածները», որոնք իբրև թե տուժել են Շուշիում, Քարվաճառում, Վարանդայում և Կովսականում։

Հաջորդ «դատական նիստը» նախատեսված է օգոստոսի 28-ին։

Հիշեցնենք` հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով «դատավարությունը»: Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և այլք:

Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով:

