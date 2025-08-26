Բնակարանային գողություններ Մասիսում․ 59-ամյա տղամարդը խոստովանել է ու ձերբակալվել

Օգոստոսի 21-ի առավոտյան Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնում 64-ամյա տղամարդը հաղորդում է ներկայացրել, որ Մասիս քաղաքի 7-րդ փողոցում գտնվող իր տնից գողություն է արվել։
ՆԳՆ ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն՝ նշված հասցե մեկնած Քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ծառայողներին տանտերը հայտնել է, որ նախորդ օրը՝ կեսօրից ժամը 15-ն ընկած ժամանակահատվածում, հագուստի գրպանից 43 հազար դրամ են գողացել։
Նույն օրը հաղորդում է տվել նաև նույն փողոցի 71-ամյա բնակիչը։ Նա Արարատի քրեական ոստիկաններին հայտնել է, որ օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 18-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում, անհայտ անձը, օգտվելով տան դուռը բաց լինելու հանգամանքից, մտել է տուն և պահարանից գողացել 38 հազար դրամ։
Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Արարատի և Կոտայքի մարզային վարչությունների, ինչպես նաև «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է բնակարանային գողությունները կատարած անձի ինքնությունը։
Հրազդան քաղաքի 59-ամյա բնակիչը օգոստոսի 21-ին հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Նա խոստովանել է արարքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
