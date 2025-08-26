Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Դոնալդ Թրամփին անձնական նվերի համար, գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:
«Ես խորին երախտագիտություն եմ հայտնում նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր անձնական ստորագրությամբ ինձ նվիրած պատմական լուսանկարների, ինչպես նաև գրած անկեղծ խոսքերի համար։
Ես բարձր եմ գնահատում նախագահ Թրամփի շարունակական աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև խաղաղության օրակարգի առաջխաղացմանը՝ ինչպես մեր երկրների միջև, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ անկեղծորեն շնորհակալություն հայտնել նրան այս ջանքերի համար», – նշել է նա։
Նշենք, որ Ալիևին ուղարկված լուսանկարի վրա, որտեղ նրանից բացի նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն են, ամերիկացի առաջնորդը գրել է՝ Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես:
Բաց մի թողեք
Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան
Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ
Միջգերդաստանային մարտեր քաղաքական հողի վրա