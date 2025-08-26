26/08/2025

Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Դոնալդ Թրամփին անձնական նվերի համար, գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:

«Ես խորին երախտագիտություն եմ հայտնում նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր անձնական ստորագրությամբ ինձ նվիրած պատմական լուսանկարների, ինչպես նաև գրած անկեղծ խոսքերի համար։

Ես բարձր եմ գնահատում նախագահ Թրամփի շարունակական աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև խաղաղության օրակարգի առաջխաղացմանը՝ ինչպես մեր երկրների միջև, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ անկեղծորեն շնորհակալություն հայտնել նրան այս ջանքերի համար», – նշել է նա։

Նշենք, որ Ալիևին ուղարկված լուսանկարի վրա, որտեղ նրանից բացի նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն են, ամերիկացի առաջնորդը գրել է՝ Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես:

Թրամփը մեծարել է Ալիևին և ուղարկել նրա, իր և Փաշինյանի համատեղ լուսանկարը

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջգերդաստանային մարտեր քաղաքական հողի վրա

26/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞ր եք․ այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի․ Դավիթ Անանյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com