«Լավ ապրելու խոստումի» խաբկանքը. Քարտեզ

Ճանաչողական պատերազմի մեթոդներից մեկը, որը դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց կիրառել Հայաստանի և Հայի դեմ, ձևակերպվում է հետևյալ կերպ՝ «Լավ ապրելու խոստումի» խաբկանքը։
Սա Հայաստանի քարտեզի վերջին թարմացումն է, որը վերցրել եմ թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի էջից։
Երկիր, որը իր միակ զենքը՝ Սփյուռքը տարիների ընթացքում օտարեց իրենից և դատարկաձեռն մնաց թշնամու դիմաց ու հավատաց թղթի վրա գրված խոստումներին։
Սա անվտանգության համար արտաքին ուժերի վրա հույս դնողի և այլ պետությունների շուքի տակ անվտանգության երազանք փայփայողի ապագան է։
Հիմա էլ «Թրամփի ուղի»-ով են խաբում, առանց հասկանալու, որ ԱՄՆ-ն իր համաշխարհային հեգեմոնիան խախտած (Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան) պետություններին լավություն չի անելու, այլ պիտի քայքայի նրանց տնտեսությունն ու անվտանգային համակարգը․․․Առաջիկայում սպասվում են միայն բախումներ։
Երկիրը բարգավաճում է միայն համապարփակ անվտանգության պարագայում, իսկ անվտանգությունը հնարավոր է միայն ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ներքին ուժի վրա հենվելով։
Վազգեն Պետրոսյան; Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող
