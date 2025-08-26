26/08/2025

Հրդեհը բռնկվել է սպունգի արտադրամասի պահեստում և բակում. մանրամասներ Ջրվեժի դեպքից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, օգոստոսի 25-ին՝ ժամը 16։57-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Ջրվեժ գյուղի արտադրամասերից մեկի տարածքում։

ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը հայտնել է, որ հրդեհի բարդության «Թիվ 2» կանչով դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից վեց մարտական հաշվարկ, ԵՓՎ և ՓՈՒՎ հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժինների հերթապահ, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ, Բժշկական ապահովման հերթապահ խմբերը, Ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակի մոնիտորինգի բաժնի քիմիկ-հետախույզը։

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է սպունգի արտադրամասի (3000 քմ) պահեստում և բակային հատվածում։

Հայտարարվել է հրդեհի բարդության «Թիվ 3» կանչ․ դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից ևս չորս մարտական հաշվարկ։

Օգնության են մեկնել Երևան քաղաքի և մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից ևս վեց մարտական հաշվարկ։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 18։17-ին, մարվել՝ 19։16-ին։ Այրվել են շինանյութ, շինանյութի հումք և սպունգ։ Օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հրշեջ-փրկարարներին հաջողվել է կանխել հրդեհի տարածումը դեպի սպունգի հումքով լի տակառներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու է «Յանդեքս» տաքսու ծառայության գները եռապատկվել

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոպ, և այդ մարդն էլ չկա, այդ պատմությունն էլ չկա. Ես մնացի իմ գեղեցիկ հարաբերությունների մեջ մենակ՝ «փնթի դարակներով». Լուսանկար

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ Լուսանկար

25/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞ր եք․ այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի․ Դավիթ Անանյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com