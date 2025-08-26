Որքա՞ն է կազմել միջին ամսական աշխատավարձը 2025 թ. երկրորդ եռամսյակում

2025թ. II եռամսյակում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը հանրապետությունում կազմել է 290 446 դրամ:
Այս մասին տեղեկանում ենք Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ «Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2025թ. հունվար-հունիս» տեղեկանքից։ Դիտարկվող ժամանակաշրջանում գրանցվել է միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճի (5.5%) միտում՝ գրանցված գնաճի (3.8%) նկատմամբ:
Հանրապետությունում աշխատուժի միջին թվաքանակը, ըստ ՎԿ-ի, 2025թ. I եռամսյակում կազմել է 1 347.6 հազ. մարդ, որոնց 86.0%-ը կամ 1 159.4 հազ. մարդ զբաղված է եղել տնտեսության մեջ, այդ թվում 13.6%-ը՝ գյուղատնտեսության ոլորտում:
Կոմիտեի կողմից 2023 թ. իրականացված աշխատուժի հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ գործազրկության մակարդակը (հետազոտվել են 7 788 տնային տնտեսություններ) կազմել է աշխատուժի 12.4% կամ 166.7 հազ. մարդ։
