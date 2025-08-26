26/08/2025

Ու՞ր եք․ այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի․ Դավիթ Անանյան

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Մամուլում և սոցիալական ցանցերում երեկվա հրապարակումներն ու ահազանգերը գույժի նման սթափեցնող են: «Վերանորոգման» անվան տակ սկսվել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի քանդումը։ 

Պաշտոնական ձևակերպումն է՝ «մեկ տարվա շինարարություն», սակայն քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե այս իշխանությունը վերարտադրվի, այդ շինարարությունը երբեք էլ չի ավարտվի։

Ակնհայտ է զուգադիպության ոչ պատահականությունը։ Մի կողմից՝ Ալիևի հետ ԱՄՆ-ում ստորագրված կեղծ խաղաղության պայմանագիրը, մյուս կողմից՝ սրա ստորագրման անմիջապես հաջորդ օրը սկսված «վերանորոգումը»։

Միջազգային քաղաքականության լեզվով սա ուղերձ է՝ Հայաստանը պատրաստ է գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք կասկածի տակ են դնում մեր ազգային հիշողության և ինքնության հիմնասյուները։

Թուրքիայի երկարամյա պահանջներից մեկը եղել է Ցեղասպանության ուրացումը։ Եվ այսօր դրա գործնական արտահայտությունն առաջին քայլով կարող է լինել մեր ազգային հիշողության ամենակարևոր խորհրդանիշի՝ Ծիծեռնակաբերդի ապամոնտաժումը։

Շինարարության եռուզեռի նկարներն ու պատկերները կարող են ներկայացվել Էրդողանին որպես քաղաքական հաշվետվություն, իսկ ներսում հանրությանը մատուցվել որպես «վերանորոգման աշխատանքներ»։

Սա արդեն միայն մշակութային ժառանգության հարց չէ։ Սա պետականության և ինքնիշխանության հարց է։ Քանդելով հիշողության խորհրդանիշը՝ մեզ պարտադրում են հրաժարվել մեր պատմական շարունակականությունից և ընդունել պարտադրված «խաղաղության» օրակարգը։

Ու՞ր եք քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքական ուժեր և մտավորականություն: Այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի հասարակական լայն դիմադրության ցուցադրմամբ։

Ծիծեռնակաբերդի յուրաքանչյուր քարը պատկանում է ոչ թե իշխանություններին, այլ հայ ժողովրդին։

Դավիթ Անանյանի ֆեյսբուքյան գրառումը

Բաց մի թողեք

1 min read

Սկզբում ձեզ սովորեցրեցին, որ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում գողություն անելն ու դրա համար չպատժվելը նորմալ է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձեր բանտարկությունը, ինչպես Սուրբ Պողոսինը, երկնքից ուղարկված փորձություն է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞ր եք․ այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի․ Դավիթ Անանյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com