Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շատ բարդ է կարգավորել․ այն վերածվել է անձնային հակամարտության. Թրամփ

Ռուս-ուկրաինական պատերազմը վերածվել է անձնային հակամարտության․ այն շատ բարդ է կարգավորել:

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

«Տեսնենք՝ ինչ կլինի առաջիկա 2 շաբաթում: Բայց եթե նրանք չհանդիպեն, հետևանքներ կլինեն»,- Հարավային Կորեայի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը:

Թրամփը տեղեկացրել է, որ դեռևս չի քննարկել Ուկրաինայի համար անվտանգության հստակ երաշխիքների հարցը, սակայն դրանք պետք է տրամադրի եվրոպական կողմը, իսկ Վաշինգտոնը պատրաստ կլինի աջակցել։

