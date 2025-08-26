Սուրեն Պապիկյանը դիմել է դատարան

Մեկ տարի առաջ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին տուգանել է 100 հազար դրամով՝ կապված նրա՝ ՔՊ վարչության նախագահ լինելու ընթացքում թույլ տրված վարչական իրավախախտման հետ։
Ըստ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի՝ 2022-ին Սուրեն Պապիկյանի կողմից չի պահպանվել «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքի 23–րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված՝ բոլոր դրամական վճարումներն անկանխիկ հաշվարկով կատարելու պահանջը և կուսակցության քարտային հաշվից կատարվել է 11 մլն 387 հազար դրամի կանխիկացումներ։
Տեղեկացանք, որ Պաշտպանության նախարարը 2024-ի վերջին դիմել է դատարան՝ հայց ներկայացնելով ընդդեմ ԿԿՀ-ի։
Պապիկյանը պահանջում է, որ «վարչական տույժ կիրառելու մասին» ԿԿՀ-ի որոշումը դատարանն անվավեր ճանաչի։ Հայցը 4 ամիս առաջ է ընդունվել վարույթ, քննվում է դատավոր Վարազդատ Միքաելյանի մոտ։ Քաղգործով 2 նախնական դատական նիստեր են եղել։
