Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

Երևանում ներկայացվել են սոցիալ-քաղաքական հարցերի վերաբերյալ ARAR հիմնադրամի անցկացրած սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները։
Հարցումն անցկացվել է հեռախոսային հարցազրույցի մեթոդով՝ ՀՀ ամբողջ տարածքից պատահական ընտրությամբ բաժանորդների մասնակցությամբ։ Հարցմանը մասնակցել են տարբեր տարիքի և կրթական որակավորման 1015 հարցվածներ։ Սխալմունքի միջակայքը կազմում է +- 3 տոկոս։
Հարցումն անցկացվել է հուլիսի 17-ից օգոստոսի 5-ը։ Հարցման արդյունքները խմբավորված են տարիքի, (բարձրագույն և ոչ բարձրագույն) կրթության և բնակության վայրի (Երևան, քաղաքային և գյուղական վայրեր) չափանիշներով։ Պետք է նշել, որ հարցումը վիճակագրական բնույթ ունի և չի բացահայտում քաղաքացիների դիրքորոշման պատճառները, դրական կամ բացասական վերաբերմունքը։ Այդ վերաբերմունքի պատճառները պարզելու համար հիմնադրամը նախատեսում է լրացուցիչ հետազոտություն անցկացնել։
Ընդհանուր առմամբ, հարցվածների մեծամասնությունը՝ 58 տոկոսը, դժգոհ է Ազգային ժողովի աշխատանքից։ Զինված ուժերը և եկեղեցին ավանդաբար բարձր վարկանիշ ունեն. 62 տոկոսը գոհ է Պաշտպանության նախարարությունից, մոտ 60 տոկոսը՝ եկեղեցուց, 49 տոկոսը բարձր է գնահատել ոստիկանության աշխատանքը, 24 տոկոսը՝ ցածր, միայն 28 տոկոսն է գոհ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ։
Հատկանշական է, որ որքան մոտ է հարցվող Երևանին, այնքան ավելի դժգոհ է կառավարության աշխատանքից։ Նույնը վերաբերում է նաև ոստիկանության նկատմամբ դժգոհությանը։
Հարցվածների 60 տոկոսը կառավարության ներքին քաղաքականությունը սխալ է համարում և միայն 33 տոկոսն է ճիշտ համարում, 3,6 տոկոսը դժվարացել է կամ հրաժարվել է պատասխանել։
Հարցվածների 54 տոկոսը կառավարության արտաքին քաղաքականությունը սխալ է համարում, 38,5 տոկոսը աջակցում է, իսկ 7,1 տոկոսը չի կողմնորոշել։
Հարցումն անցկացվում է արդեն երրորդ տարին, և դրա հեղինակների դիտարկումներով՝ յուրաքանչյուր ձախողված ընդդիմադիր շարժում հանգեցնում է իշխանությունների աջակցության աճի։ Մինչդեռ, քանի որ հարցումը ամեն անգամ անցկացվում է նոր հարցվածների շրջանում, ակնհայտ է, որ դժվար է միանշանակ որևէ բան ասել դիրքորոշման փոփոխության մասին։
Հարցին՝ հնարավո՞ր է բանակցությունների միջոցով Ադրբեջանի հետ երկարաժամկետ խաղաղության հասնել, 73 տոկոսը պատասխանել է «ոչ», միայն 26 տոկոսն է հույսը դրել դրական արդյունքի վրա։ Հարցման հեղինակները հատկապես շեշտել են, որ հարցումն անցկացվել է Վաշինգտոնի հանդիպումից առաջ։
Ավելին, Ադրբեջանի հետ խաղաղության հարցում ավագ սերնդի և ֆինանսապես ապահովված մարդիկ լավատես են։ Ուշագրավ է նաև, որ հարցվածների միայն 5 տոկոսն է ֆինանսապես ապահովված և մշտապես ցուցաբերում է կառավարամետ դիրքորոշում։
Հարցին՝ համաձա՞յն են, որ Սյունիքով անցնող ճանապարհը պետք է պահպանեն միջազգային խաղաղապահները, միայն 34 տոկոսն է դրական պատասխան տվել, ավելի քան 60 տոկոսը՝ համաձայն չէ։ Արդյո՞ք բանակցությունները և Ադրբեջանի հետ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը կհանգեցնեն իրական խաղաղության։
Հարցվածների 74 տոկոսը չի հավատում դրան, հավատում է ընդամենը 25 տոկոսը։ Միևնույն ժամանակ, երիտասարդների շրջանում 80 տոկոսը չի հավատում դրան։ Մեծամասնությունը նաև հաստատել է իր դիրքորոշումը՝ եկեղեցու պաշտպանության համար միավորվելու պատրաստակամության վերաբերյալ։
Ռուսական բազայի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրսբերման հարցի վերաբերյալ 58 տոկոսը բացասական է պատասխանել, և միայն 38 տոկոսը՝ դրական։
Հարցվածների 79,5 տոկոսը բացասական է պատասխանել «նախկինների» վերադարձնելու հնարավորության մասին հարցին։ Արդյո՞ք Արցախի կորուստը ժամանակավոր է։ 91 տոկոսը (2023 թվականին՝ 70 տոկոսը) կարծում է, որ դա ժամանակավոր է։ Միայն 7,3 տոկոսն է Արցախի կորուստն անդառնալի համարում։
Երբ հարցրել են՝ ում հետ պետք է Հայաստանը դաշնակցային հարաբերություններ կառուցի, 30 տոկոսը նշել է Ռուսաստանը, այնուհետև Իրանը, ԱՄՆ-ը, Հնդկաստանը, մոտ 22 տոկոսը՝ ԵՄ երկրները։
Հարցվածների 95 տոկոսը ամենակարևոր խնդիրների շարքում նշել է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։
