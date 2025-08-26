40-ամյա վարորդը բախվել է 520 երթուղին սպասարկող «ГАЗель»-ին․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

Oգոստոսի 25-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 19։50-ի սահմաններում Երևան-Աշտարակ ավտոճանապարհին՝ Պռոշյան գյուղի վարչական տարածքում Լոռու մարզի բնակիչ 40-ամյա Հրայր Ղ․-ն իր վարած «Volvo» մակնիշի ավտոմեքենայով բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված, Արագածոտնի մարզի բնակիչ 41-ամյա Սարիբեկ Մ․-ի վարած Երևան-Ղազարավան թիվ 520 երթուղին սպասարկող «ГАЗель» մակնիշի միկրոավտոբուսին։
Վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղափոխվել են «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։
Վթարի փաստով Նաիրիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վիրավորների ինքնությունը։
Բաց մի թողեք
Խոշոր ավտովթար․ 5 վիրավորներից 2-ը անչափահասներ են. Լուսանկար
ՀՀ ՊՆ դիրքերից մեկից զինծառայողը հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել է «Մուրացան» զինվորական հոսպիտալ
Իջևան-Երևան ավտոճանապարհին բախվել են մեքենաներ, դրանցից մեկը շրջվել է. կա 4 տուժած. Լուսանկար