26/08/2025

40-ամյա վարորդը բախվել է 520 երթուղին սպասարկող «ГАЗель»-ին․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/08/2025 1 min read

Oգոստոսի 25-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 19։50-ի սահմաններում Երևան-Աշտարակ ավտոճանապարհին՝ Պռոշյան գյուղի վարչական տարածքում Լոռու մարզի բնակիչ 40-ամյա Հրայր Ղ․-ն իր վարած «Volvo» մակնիշի ավտոմեքենայով բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված, Արագածոտնի մարզի բնակիչ 41-ամյա Սարիբեկ Մ․-ի վարած Երևան-Ղազարավան թիվ 520 երթուղին սպասարկող «ГАЗель» մակնիշի միկրոավտոբուսին։

Վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղափոխվել են «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Նաիրիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վիրավորների ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ավտովթար․ 5 վիրավորներից 2-ը անչափահասներ են. Լուսանկար

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ՊՆ դիրքերից մեկից զինծառայողը հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել է «Մուրացան» զինվորական հոսպիտալ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իջևան-Երևան ավտոճանապարհին բախվել են մեքենաներ, դրանցից մեկը շրջվել է. կա 4 տուժած. Լուսանկար

26/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի համագործակցությունը նոր մասշտաբ է ստանալու․ Էրդողան

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ, դու հզոր առաջնորդ ես. Թրամփը մեծարել է Ալիևին ու լուսանկար ուղարկել

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը «շահագրգռված է Ուկրաինայի պարտությամբ և մասնատմամբ, նոր ճակատ Ուկրաինայի դեմ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞ր եք․ այս պահին է՞լ համախմբում չի լինի․ Դավիթ Անանյան

26/08/2025 infomitk@gmail.com