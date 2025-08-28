28/08/2025

Ուկրաինան շարքից հանել է ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների 17 տոկոսը. Reuters

infomitk@gmail.com 28/08/2025 1 min read

Վերջին շաբաթներին ակտիվացել են հարձակումները ռուսական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա: Ուկրաինան զգալի վնաս է հասցրել ՌԴ ռազմական մեքենայի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրին:

Ըստ Reuters-ի, Կիևի վերջին հարվածները ռուսական նավթավերամշակման 10 գործարանի վրա, ոչնչացրել են Ռուսաստանի ընդհանուր նավթավերամշակման հզորության առնվազն 17%-ը, որը համարժեք է օրական 1.1 միլիոն բարելի:

ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները, նավթաբազաները և ռազմարդյունաբերական օբյեկտներն ավելի հաճախ են դառնում Ուկրաինայի թիրախները։ Այդ կերպ Կիևը թուլացնում է Մոսկվայի՝ նավթ վերամշակելու և արտահանելու կարողությունը։ Ուկրաինայի արշավը նաև հանգեցրել է գազի դեֆիցիտի Ռուսաստանի որոշ շրջաններում:

Նավթավերամշակման գործարանների վրա հարվածները տեղի են ունենում բենզինի սեզոնային պահանջարկի գագաթնակետին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ պայմանավորվածություն են ունեցել ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսն ու Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարները

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար երկու հիմնական խոչընդոտներ կան. Վենս

27/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էմիր Կուստուրիցայի «Kustendorf Classic 2025» փառատոնին կմասնակցեն Հայաստանը ներկայացնող արվեստագետներ. Լուսանկարներ

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամեն օր տասն անց կես Էդուարդս աշխատանքից տուն էր գալիս, ամեն օր նույն ժամին իրեն եմ սպասում». Էդուարդ Գալստյանն անմահացել է հոկտեմբերի 6-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»` հինգ ամիս անց. Լուսանկարներ

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը մեռնելուց է պրծել, ուստի՝ մերժում է Պուտինին․ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի և փոխհատուցում վճարի

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան շարքից հանել է ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների 17 տոկոսը. Reuters

28/08/2025 infomitk@gmail.com