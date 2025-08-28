Ուկրաինան շարքից հանել է ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների 17 տոկոսը. Reuters

Վերջին շաբաթներին ակտիվացել են հարձակումները ռուսական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա: Ուկրաինան զգալի վնաս է հասցրել ՌԴ ռազմական մեքենայի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրին:
Ըստ Reuters-ի, Կիևի վերջին հարվածները ռուսական նավթավերամշակման 10 գործարանի վրա, ոչնչացրել են Ռուսաստանի ընդհանուր նավթավերամշակման հզորության առնվազն 17%-ը, որը համարժեք է օրական 1.1 միլիոն բարելի:
ՌԴ նավթավերամշակման գործարանները, նավթաբազաները և ռազմարդյունաբերական օբյեկտներն ավելի հաճախ են դառնում Ուկրաինայի թիրախները։ Այդ կերպ Կիևը թուլացնում է Մոսկվայի՝ նավթ վերամշակելու և արտահանելու կարողությունը։ Ուկրաինայի արշավը նաև հանգեցրել է գազի դեֆիցիտի Ռուսաստանի որոշ շրջաններում:
Նավթավերամշակման գործարանների վրա հարվածները տեղի են ունենում բենզինի սեզոնային պահանջարկի գագաթնակետին։
