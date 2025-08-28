28/08/2025

Քոբուլեթիում զոհված 24-ամյա հայ տղայի նշանածը գրառում է արել՝ հայտնելով դեպքից մանրամասներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/08/2025 1 min read

Վրաստանի Քոբուլեթի քաղաքում 24-ամյա հայ երիտասարդի ջրահեղձ լինելու պահին տարածքում փրկարար չի եղել:

Այս մասին հայտնել է մահացածի նշանածը՝ Արիանա Գրիգորյանը։

«Ես Արիանա Գրիգորյանն եմ՝ 24-ամյա Սերգեյ Հակոբյանի նշանածը։ Ուզում եմ, որ բոլորը դադարեն սուտ լուրերի տարածումը։

Ինձ ոչ ոք չի փրկել․ ես ինքս եմ դուրս եկել ջրից։ Ավելին ասեմ՝ նորից հետ եմ նետվել ջուրը, որ կարողանամ նաև իրեն փրկել։ Երբ մենք ջուրն ենք մտել, ալիքներն այդքան շատ չեն եղել․ միանգամից է ուժեղացել։

Իսկ այդ պահին ոչ մի փրկարար մոտակայքում չի եղել, որ օգնության գար․ նրանք շատ ուշ են եկել։ Խնդրանքս և աղաչանքս՝ դադարեք սուտ լուրերի տարածումը»,- գրել է Արիանա Գրիգորյանը։

Ինչպես հայտնել ենք, Քոբուլեթիում ծովում երիտասարդ տղամարդու մարմին էր հայտնաբերվել:

Ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների՝ ջուրն էին մտել 2-ը, նրանցից մեկին հաջողվել էր դուրս բերել, մյուսի մարմինն էր հայտնաբերվել:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ամեն օր տասն անց կես Էդուարդս աշխատանքից տուն էր գալիս, ամեն օր նույն ժամին իրեն եմ սպասում». Էդուարդ Գալստյանն անմահացել է հոկտեմբերի 6-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»` հինգ ամիս անց. Լուսանկարներ

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 28-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր է ծառայողական սիրավեպերի սկիզբ

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ վիզայի տարիֆները կտրուկ կթանկանան

27/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչև 2023 թ․ ՀՀ վարչապետը չի իմացել, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին. Կարապետյան

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի նոր սուտը կամ՝ ե՞րբ կհրապարակվի խաղաղության պլանը․ Զուրաբյան

28/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայանում թերլիցքավորում է եղել

28/08/2025 infomitk@gmail.com