ՌԴ Վերին Լարս անցակետում իրավիճակը կրկին վատացել է հայկական ընկերությունների համար

Ռուսաստանի Վերին Լարս անցակետում իրավիճակը կրկին վատացել է հայկական ընկերությունների համար։
Ֆուռի վարորդներից մեկը մեզ պատմեց, որ Վերին Լարսում տեղափոխվող միրգը գետնին են դատարկում, անալիզ վերցնում եւ ետ բարձում․ «Ամբողջ միրգը թափում են գետին, նայում, անալիզ վերցնում ու ետ բարձում։ Սա ժամանակ ա տանում, օրեր ա տեւում, շատ քիչ քանակով մեքենաներ են անցնում դրա պատճառով։ Ոչինչ չի բացատրում, ուղղակի բացել են տալիս ու լցնում գետնին ամբողջ միրգը»,- ասաց վարորդներից մեկը։
Նշենք, որ որոշ ժամանակ առաջ նույն վիճակն էր, բայց եթե նախորդ անգամ բեռնատարների վարորդներին ետ էին ուղարկում Հայաստան, այս օրերին դեռեւս բեռնատար ետ չի վերադարձել։
Բաց մի թողեք
Տնտեսագիտական բացատրական բառարան է հրատարակվել՝ լրագրողների գործը հեշտացնելու համար
Ռուբլին էժանացել է․ սեպտեմբերի 3-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ են պարունակում․ պանիրները շուկայից հետ կանչելու, ոչնչացնելու որոշում կա