Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է գաղտնի ու բացահայտ ծառեր կտրել մայրաքաղաքում

07/09/2025

Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է գաղտնի ու բացահայտ ծառեր կտրել մայրաքաղաքում:

Մի ժամանակ ողջ փողոցի ծառերն էին հատում` «քաչալացնելով» ամբողջական փողոցներ և կիզիչ արևից պաշտպանվելու հնարավորությունից զրկելով երևանցիներին, հիմա ծածուկ ու հատուկենտ ծառեր են կտրում:

Այս հաստաբուն, խիտ սաղարթներով ծառը` Մաշտոցի պողոտայի վրա` Փակ շուկայից մի 200 մետր վերևի հատվածում, օրերս է հատվել: Ծառի հատումից թափված կտորտանքները դեռ չէին հավաքել:

Մայթի մի հսկա հատված դատարկ է` ծառերի միջև ընկածը տարածքը մեծացել է: Մի ծառ էլ բարբարոսները կտրեցին` իբր թե ծեր է, հին է, փոխարինում են մատղաշ տնկիներով, որոնք տարիներ անց նոր ծառ կոչվելու իրավունք կունենան:

Իրականում ու շատ հաճախ կենսունակ ծառերն են կտրում, մինչդեռ տարիներով չոր ծշառերը մնում են իբրև թե կանգուն, անգամ, պարզվում է, անձնագիր ունեն, փոխարենը վտանգ են սպառնում քաղաքացիների ու նրանց շարժական և անշարժ գույքերին։

