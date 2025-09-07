Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է գաղտնի ու բացահայտ ծառեր կտրել մայրաքաղաքում:
Մի ժամանակ ողջ փողոցի ծառերն էին հատում` «քաչալացնելով» ամբողջական փողոցներ և կիզիչ արևից պաշտպանվելու հնարավորությունից զրկելով երևանցիներին, հիմա ծածուկ ու հատուկենտ ծառեր են կտրում:
Այս հաստաբուն, խիտ սաղարթներով ծառը` Մաշտոցի պողոտայի վրա` Փակ շուկայից մի 200 մետր վերևի հատվածում, օրերս է հատվել: Ծառի հատումից թափված կտորտանքները դեռ չէին հավաքել:
Մայթի մի հսկա հատված դատարկ է` ծառերի միջև ընկածը տարածքը մեծացել է: Մի ծառ էլ բարբարոսները կտրեցին` իբր թե ծեր է, հին է, փոխարինում են մատղաշ տնկիներով, որոնք տարիներ անց նոր ծառ կոչվելու իրավունք կունենան:
Իրականում ու շատ հաճախ կենսունակ ծառերն են կտրում, մինչդեռ տարիներով չոր ծշառերը մնում են իբրև թե կանգուն, անգամ, պարզվում է, անձնագիր ունեն, փոխարենը վտանգ են սպառնում քաղաքացիների ու նրանց շարժական և անշարժ գույքերին։
Բաց մի թողեք
Ավշարի Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել
Ապագա իշխանությունը Նիկոլից սովորելու բան ունի, «նիկոլիզմն» արմատախիլ է արվելու
Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին