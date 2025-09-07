Թուրքիան և Հայաստանը հաջորդ շաբաթ պատվիրակությունների մակարդակով հանդիպում կունենան. Քըլըչը կժամանի Երևան

Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերություններում սկսվում է ևս մեկ կարևոր փուլ. ըստ թուրքական NTV հեռուստաալիքի, Թուրքիան և Հայաստանը առաջին անգամ հանդիպում կանցկացնեն պատվիրակությունների մակարդակով։
Հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ դեսպան Սերդար Քըլըչի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան կայցելի Ալիջանի սահմանային անցակետով։
Պատվիրակությունների առաջին հանդիպման ժամանակ նախատեսվում է որոշ որոշումներ կայացնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկել նախկինում ընդունված որոշումների իրականացումը։
Անցած տարիների նախորդ հինգ հանդիպումների ընթացքում որոշումներ են կայացվել բեռնափոխադրումների, օդային երթևեկության վերականգնման, սահմանների բացման տեխնիկական և ենթակառուցվածքային աշխատանքների վերաբերյալ։
Համաձայնություն է ձեռք բերվել նաև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար վիզայի ընթացակարգերի պարզեցման և երրորդ երկրների քաղաքացիներին Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանը հատելու թույլտվություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Սակայն այս որոշումը դեռևս չի իրականացվել։
Այցը հատկապես կարևոր է, քանի որ այն տեղի կունենա ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո։
