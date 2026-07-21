Էնդի Բըրնհեմ. «Հյուսիսի արքան» դառնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ

Բըրնհեմը համարվում է Լեյբորիստական կուսակցության «մեղմ ձախ» թևի ներկայացուցիչ:
Էնդի Բըրնհեմը արտահայտում է ժողովրդից եկածի բնորոշ տրամադրություն, սակայն անփույթ կերպարի հետևում թաքնված է անողոք հավակնություն և վերափոխման ունակություն, որը նրան օգնել է հասնել բրիտանական քաղաքականության գագաթնակետին։
Ձախ կենտրոնամետ Լեյբորիստական կուսակցության 56-ամյա վետերան գործիչը երկուշաբթի օրը փոխարինեց Քիր Սթարմերին վարչապետի պաշտոնում՝ իշխող կուսակցության առաջնորդ դառնալուց երեք օր անց՝ երրորդ անգամ փորձելուց հետո։
Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեի դիմաց առանց նշումների ելույթ ունենալով՝ Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը խոստովանեց, որ «տանը մարդիկ հոգնել են քաղաքականությունից» և որ երկրի քաղաքական դասը «բավականաչափ լավը չի եղել»։
«Մենք պետք է ավելի լավը լինենք։ Մենք կլինենք», – խոստացավ նա՝ խոստանալով «վերջին 40 տարիների ընթացքում ամենամեծ փոփոխությունները» և «հույսը վերադարձնել»։
Ինը տարվա հաջող քաղաքապետի պաշտոնում աշխատելու ընթացքում Բըրնհեմը նախկին նախարարից վերածվեց քաղաքական աութսայդերի, ինչը լավագույնս մարմնավորվեց կոստյումից և փողկապից հրաժարվելով՝ մարզաշապիկ և առօրյա բաճկոն կրելով։
Լեյբորիստական կուսակցության «մեղմ ձախ» թևի ներկայացուցիչ համարվող Բըրնհեմը 2001-2017 թվականներին խորհրդարանի անդամ էր և ավագ նախարար՝ վարչապետներ Թոնի Բլեերի և Գորդոն Բրաունի օրոք։
Նա երկու անգամ՝ 2010 և 2015 թվականներին, անհաջող կերպով առաջադրվել է Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության համար, նախքան Վեստմինստերը լքելը և իրեն որպես Մեծ Բրիտանիայի ամենաճանաչելի տարածաշրջանային առաջնորդներից մեկը հաստատելու համար։
Մանչեսթերում երեք անընդմեջ ընտրական հաղթանակները և տարածաշրջանի նրա անսասան պաշտպանությունը նրան բերեցին «Հյուսիսի արքա» մականունը։
Հմուտ և մի փոքր քմահաճ սոցիալական ցանցերի տեսանյութերը նպաստել են նրա աճող ժողովրդականությանը՝ ի տարբերություն Սթարմերի։
«Էնդի Բըրնհեմն ավելի լավ է շփվում հանրության հետ… նա քաղաքականապես մոլուցքի տեսք և ձայն չունի», – AFP-ին ասել է Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Թոնի Թրևերսը։
«Իմպոստերի համախտանիշ»
Էնդրյու Մյուրեյ Բըրնհեմը ծնվել է 1970 թվականին Լիվերպուլի մոտ գտնվող Այնթրի քաղաքում՝ բանվոր դասի ընտանիքում, և մեծացել է Քալչեթ գյուղում։
Կաթոլիկ դաստիարակությամբ՝ դպրոցում ծառայել է որպես խորանի սպասավոր՝ նախկինում խոսել է իր մշակութային ինքնությունը ձևավորող հավատքի մասին։
Լինելով «Էվերթոնի» ֆուտբոլային հավատարիմ երկրպագու՝ նա վայելում էր 1980-ականների վերջի և 1990-ականների սկզբի «Մադչեստեր» երեկույթային երաժշտական տեսարանը։
Բըրնհեմը, որն ունի հոլանդացի կին և երեք երեխա, միացել է Լեյբորիստական կուսակցությանը դեռահաս տարիքում, նախքան Քեմբրիջի համալսարանում անգլերեն սովորելը։
Նա ասել է, որ ուսանողական տարիներին հաճախ է պայքարել «իմպոստերի համախտանիշի» դեմ՝ իր բանվոր դասին պատկանելու պատճառով։
2009 թվականին, որպես Բրաունի օրոք մշակույթի և սպորտի նախարար, Լիվերպուլում Հիլսբորոյի ֆուտբոլային ողբերգության 20-ամյակին նվիրված արարողության ժամանակ նրան դիմավորեց կոպիտ վշտի և զայրույթի ալիք։
Դա նրան դրդեց պահանջել Շեֆիլդի մարզադաշտում տեղի ունեցած ավերիչ հրմշտոցի հետևանքով 97 մարդու մահվան գործով նոր հետաքննություն, որից հետո ոստիկանությունը փորձեց իր սեփական անհաջողությունների մեղքը բարդել երկրպագուների վրա։
Քաղաքապետի պաշտոնում Բըրնհեմը ազգային ճանաչում ձեռք բերեց Covid համավարակի ժամանակ՝ հրապարակավ բախվելով վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ՝ հյուսիսային Անգլիայի համար կարանտինային ֆինանսավորման շուրջ։
Այս դիմակայությունն ամրապնդեց նրա հեղինակությունը որպես տարածաշրջանային ինքնավարության բացահայտ պաշտպան։
Նա նույնիսկ աշխատավոր մեղու է դաջել իր ձեռքին՝ Մանչեստրի վաղեմի խորհրդանիշը։
Այնտեղ նա շարունակեց տեղական պաշտոնյաների կողմից արդեն իսկ սկսված օրակարգը՝ «մանչեստրիզմ» անվամբ, որը կենտրոնացած էր երկարաժամկետ պլանավորման և ներդրումների խթանման վրա՝ զուգահեռաբար առաջնահերթություն տալով այնպիսի քաղաքականության ոլորտների, ինչպիսիք են տրանսպորտը, բնակարանաշինությունը և առողջապահությունը։
«Ես պատրաստ եմ»
Բըրնհեմը իր քաղաքական գաղափարախոսությունը անվանել է «բիզնեսին բարեկամական սոցիալիզմ»՝ ընդգծելով «բարձր անհավասարության, ցածր աճի թակարդին» արձագանքելու անհրաժեշտությունը, որը, նրա բողոքով, գերիշխում է Մեծ Բրիտանիայում 1980-ականներից ի վեր։
«Ես ինձ պատրաստ եմ զգում։ Ես երկար ճանապարհ եմ անցել մինչև այս պահը, բայց ես պատրաստ եմ առաջնորդել։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում անել», – ասաց նա երկուշաբթի՝ անօթևանների ապաստարան այցելելուց և «քիչ քնելուն» վերջ դնելու խոստումից հետո։
Ավելի կենտրոնամետ կառավարության նախարարի պաշտոնում տարիներ շարունակ աշխատելուց հետո նրա ձախակողմյան քայլը քննադատներին ստիպել է պնդել, որ նա քաղաքական քամելեոն է։
Վերջին շաբաթներին նա ստիպված է եղել փոխել իր նախկին մի քանի դիրքորոշումները։
Բըրնհեմը անցյալ տարի վիճաբանել է Սթարմերի հետ՝ կոչ անելով նրան ընդունել ավելի ձախակողմյան տեսլական Լեյբորիստական կուսակցության համար և բացահայտորեն դեմ լինելով նրան սոցիալական ապահովության կրճատումների հարցում։
Բըրնհեմը այժմ ստանձնում է Նայջել Ֆարաջի ծայրահեղ աջակողմյան «Reform UK» կուսակցության աջակցությունը վերականգնելու խնդիրը, որը մոտ 18 ամիս շարունակ առաջատար է եղել Լեյբորիստական կուսակցության հարցումներում։
Բըրնհեմը անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասել է, որ «կհասկանա» Անգլիայի սոցիալական ապահովության համակարգի բարեփոխման գաղտնիքը՝ ասելով, որ ինքը դրա անձնական փորձ ունի, քանի որ իր հայրը տառապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ։
Դա նշանակում էր, որ իր հայրը նույնիսկ չգիտեր, որ նա դառնում է վարչապետ, նշել է նա կիրակի օրը հրապարակված հարցազրույցում։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում
«Մորթյա հրթիռ». Բելգիական հովվաշան վերելքը ոստիկանության և զինվորականների համար
Թրամփը ՄԱԿ-ի «խոսքի ազատության» հռչակագիրն է առաջ մղում՝ քողարկված հարձակում գործելով ԵՄ տեխնոլոգիական կարգավորման վրա