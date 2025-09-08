08/09/2025

Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բացելու որոշում կընդունի՞

infomitk@gmail.com 08/09/2025

Թուրքական մամուլն անոնսավորել է կառավարության հերթական նիստը, որ երկշաբաթյա դադարից հետո նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ գումարվում է սեպտեմբերի 8-ին:

Ըստ տեղեկությունների՝ օրակարգում ներառնված են մի շարք հարցեր: Կառավարությունը կքննարկի «Ահաբեկչությունից ազատ Թուրքիա» գործընթացը, Գազայում ստեղծված իրավիճակը, Էրդողանի ԱՄՆ կատարելիք այցը, որտեղ նա կմասնակցի ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստին:

Կառավարության աղբյուրներից հայտնի է դարձել, որ նախագահ Էրդողանը տեղեկություններ կհատյտնի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին մասնակցության, այդ շրջանակներում ունեցած հանդիպումների մասին և կիրազեկի այն «միջոցառումների մասին, որ պետք է իրականացվեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում»:

ՇՀԿ գագաթաժողովի շրջանակներում Էրդողանը հանդիպումներ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ, տեսախցիկներն արձանագրել են նրանց եռակողմ շփումը:

Սեպտեմբերի 7-ին նախ թուրքական մամուլը, ապա Հայաստանի ԱԳՆ արդեն պաշտոնապես անոնսավորել է, որ եկող շաբաթ Թուրքիայի նախագահի հատուկ բանագնաց Սարդար Քըլըչի գլխավորած պատվիրակությունը կայցելի Երևան:

Ձևակերպումը, որ Թուրքիայի կառավարության նիստը քննարկելու է նաև ՇՀԿ գագաթաժողովի շրջանակներում նախագահ Էրդողանի ձեռք բերած պայմանավորվածություններից բխող միջոցառումների իրականացման հարցը, թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ շրջանակներում քննարկվելու է նաև հայ-թուրքական գործընթացը:

Թուրքական մամուլի տեղեկացվածությամբ, Քըլըչի գլխավորած պատվիրակությունը պետք է քննարկի նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման, ինչպես նաև նոր քայլերի մշակման հետ կապված հարցեր:

Հասկանալի է, որ հատուկ բանագնացը գործելու է այն մանդատի շրջանակներում, որ նրան կտա կառավարությունը կամ, ավելի ճիշտ՝ նախագահ Էրդողանը:

Ի՞նչ որոշում է նա ընդունել: Չինաստանից տունդարձի ճանապարհին Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ քայլեր պետք է կատարվեն: Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բացելու որոշում կընդունի՞:

