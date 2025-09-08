08/09/2025

Հայ ժողովուրդն ինչ է ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանից՝ ծխարա՞ն, թե՞ խարակիրի

infomitk@gmail.com 08/09/2025

Նիկոլ Փաշինյանը Չինաստանում հզոր բանակ տեսավ, Ճապոնիայում՝ փողոցային ծխարաններ, բայց նկատել է միայն ծխարանները և որոշել է Հայաստան բերել ծխարանների ավանդույթը։

Մարդ օտար երկրներում շատ բան է տեսնում, բայց նկատում է այն, ինչ արժեքավոր է համարում և տուն բերում է այն, ինչ արժեքավոր է համարում։

Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր Ճապոնիայում ևս մի արժեքավոր բան նկատել՝ խարակիրիի ավանդույթը։

Որովհետև քանի դեռ չես ընդունել խարակիրիի ավանդույթը, չես կարողանա ընդունել կամ ընդունելի դարձնել ծխարանների ավանդույթը։

Մի՞թե այս պարզ ճշմարտությունը հասկանալի չէ։

Եվ մի՞թե պարզ չէ, թե հայ ժողովուրդն ինչ է ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանից՝ ծխարա՞ն, թե՞ խարակիրի։

Հակոբ Սողոմոնյան

