«ՊԱԶ» ավտոբուսի և «Lexus»-ի բախումը. 11 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Տեսանյութ

Տեսախցիկն արձանագրել է Արմավիրում «ՊԱԶ» ավտոբուսի և «Lexus»-ի բախումը.
«Lexus»-ը կողաշրջվել է, 11 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց:
Տեսանյութն` այստեղ
Տեսախցիկն արձանագրել է Արմավիրում «ՊԱԶ» ավտոբուսի և «Lexus»-ի բախումը.
«Lexus»-ը կողաշրջվել է, 11 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց:
Տեսանյութն` այստեղ
Բաց մի թողեք
Մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք պայքարը հանուն արդարության՝ մեր ձևով․ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդ
ՔՊ-ական նորաթուխ պատգամավոր Վանիկ Օհանյանն անդրանիկ նիստից ուշացել է․ Լուսանկար
Վահե Ղազարյանը մեծ հույսեր ունի, որ կրկին նախարար է դառնալու