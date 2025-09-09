09/09/2025

«ՊԱԶ» ավտոբուսի և «Lexus»-ի բախումը. 11 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 09/09/2025 1 min read

Տեսախցիկն արձանագրել է Արմավիրում «ՊԱԶ» ավտոբուսի և «Lexus»-ի բախումը.

«Lexus»-ը կողաշրջվել է, 11 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց:

Տեսանյութն` այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք պայքարը հանուն արդարության՝ մեր ձևով․ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդ

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական նորաթուխ պատգամավոր Վանիկ Օհանյանն անդրանիկ նիստից ուշացել է․ Լուսանկար

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահե Ղազարյանը մեծ հույսեր ունի, որ կրկին նախարար է դառնալու

08/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքացին հոգնել է միֆական, աննյութական առաջարկներից․ Ղևոնդյան

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե խաղաղությունը ստորագրվում է հարկադրաբար, ապա դա խաղաղություն չէ, այլ՝ շոու

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հետախուզական տվյալների փոխարեն վարկեր է կուտակել․ Լուսանկար

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու պետք է Ալիեւն ավելի բարոյական գտնվի, քան Փաշինյանը` իր ՔՊ-ի հետ միասին

09/09/2025 infomitk@gmail.com