Ինչ է զգուշացրել Չինաստանն ԱՄՆ-ին, ծանր զրույց է կայացել

Միացյալ Նահանգները պետք է ուշադիր վերաբերվի Չինաստանի հիմնական շահերին, մասնավորապես՝ Թայվանին վերաբերող հարցերին՝ Պեկինի հետ հարաբերություններում։

Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ հեռախոսազրույցում։

«Հատկապես Չինաստանի հիմնական շահերին, ինչպիսին է Թայվանը, վերաբերող հարցերի վերաբերյալ ամերիկյան կողմը պետք է զգույշ լինի», – ասել է նախարարը, ինչպես մեջբերել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։

«Միացյալ Նահանգների վերջին բացասական դիտողություններն ու գործողությունները վնասել են Չինաստանի օրինական իրավունքներին ու շահերին, միջամտել են Չինաստանի ներքին գործերին և չեն նպաստում Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների բարելավմանը և զարգացմանը։ Չինաստանը կտրականապես դեմ է դրան», – ասել է Վան Ին։

Չինացի նախարարը շեշտել է, որ Չինաստանը և ԱՄՆ-ն «պետք է համագործակցեն նոր դարաշրջանում համաշխարհային խաղաղության և բարգավաճման համար, հաղթահարեն տարբեր գլոբալ մարտահրավերներ և կրեն խոշոր տերությունների պատասխանատվությունը»։

Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ երկու կողմերն էլ կարծում են, որ այս կոչը ժամանակին է, անհրաժեշտ և արդյունավետ։

ՉԺՀ-ի և ԱՄՆ-ի գլխավոր դիվանագետները վերահաստատել են երկու պետությունների ղեկավարների ռազմավարական ուղեցույցներին հետևելու անհրաժեշտությունը՝ տարաձայնությունները պատշաճ կերպով կառավարելու, գործնական համագործակցությունը քննարկելու և Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների կայուն զարգացումը խթանելու վերաբերյալ։

Զրույցի վերաբերյալ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ռուբիոն ընդգծել է երկկողմ մի շարք հարցերի շուրջ բաց և կառուցողական հաղորդակցության կարևորությունը։

