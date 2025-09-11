Ինչ է զգուշացրել Չինաստանն ԱՄՆ-ին, ծանր զրույց է կայացել

Միացյալ Նահանգները պետք է ուշադիր վերաբերվի Չինաստանի հիմնական շահերին, մասնավորապես՝ Թայվանին վերաբերող հարցերին՝ Պեկինի հետ հարաբերություններում։
Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ հեռախոսազրույցում։
«Հատկապես Չինաստանի հիմնական շահերին, ինչպիսին է Թայվանը, վերաբերող հարցերի վերաբերյալ ամերիկյան կողմը պետք է զգույշ լինի», – ասել է նախարարը, ինչպես մեջբերել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«Միացյալ Նահանգների վերջին բացասական դիտողություններն ու գործողությունները վնասել են Չինաստանի օրինական իրավունքներին ու շահերին, միջամտել են Չինաստանի ներքին գործերին և չեն նպաստում Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների բարելավմանը և զարգացմանը։ Չինաստանը կտրականապես դեմ է դրան», – ասել է Վան Ին։
Չինացի նախարարը շեշտել է, որ Չինաստանը և ԱՄՆ-ն «պետք է համագործակցեն նոր դարաշրջանում համաշխարհային խաղաղության և բարգավաճման համար, հաղթահարեն տարբեր գլոբալ մարտահրավերներ և կրեն խոշոր տերությունների պատասխանատվությունը»։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ երկու կողմերն էլ կարծում են, որ այս կոչը ժամանակին է, անհրաժեշտ և արդյունավետ։
ՉԺՀ-ի և ԱՄՆ-ի գլխավոր դիվանագետները վերահաստատել են երկու պետությունների ղեկավարների ռազմավարական ուղեցույցներին հետևելու անհրաժեշտությունը՝ տարաձայնությունները պատշաճ կերպով կառավարելու, գործնական համագործակցությունը քննարկելու և Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների կայուն զարգացումը խթանելու վերաբերյալ։
Զրույցի վերաբերյալ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ռուբիոն ընդգծել է երկկողմ մի շարք հարցերի շուրջ բաց և կառուցողական հաղորդակցության կարևորությունը։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները հանդիպել են Սյունիքի մարզի և Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում
Իսրայելի վարչապետին կանգնեցնում են ծուղակի կամ անդունդի առջև
«Մոսադի երկար ձեռքը կարող է հասնել» նաև Թուրքիա