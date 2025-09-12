Թալանել են պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մեքենան. Ոստիկանություն կդիմի՞

Գիշերը թալանել են ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մեքենան:
Մասնավորապես, գողացել են կողային հայելիները: Դիմելո՞ւ է Ոստիկանություն: «Ոչ, չեմ դիմելու, որովհետև սովորաբար նման միջադեպերը չեն բացահայտվում: Ավելորդ քաշքշուկի ժամանակ չունեմ»,- նշեց նա:
Խամոյանը նաև լուսանկար է հրապարակել ու գրել. «Ինչ խոսք, շնորհքով են տարել, առանց մեքենան ավելորդ վնասելու»:
