12/09/2025

Թալանել են պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մեքենան. Ոստիկանություն կդիմի՞

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

Գիշերը թալանել են ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մեքենան:

Մասնավորապես, գողացել են կողային հայելիները: Դիմելո՞ւ է Ոստիկանություն: «Ոչ, չեմ դիմելու, որովհետև սովորաբար նման միջադեպերը չեն բացահայտվում: Ավելորդ քաշքշուկի ժամանակ չունեմ»,- նշեց նա:

Խամոյանը նաև լուսանկար է հրապարակել ու գրել. «Ինչ խոսք, շնորհքով են տարել, առանց մեքենան ավելորդ վնասելու»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալվել է Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակը. Լուսանկար

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստվում ենք Համաժողովի. Փաշինյանը ներկայացրել է ՔՊԿ նոր խմբագրմամբ Կանոնադրության նախագիծը

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ԱԺ-ում ցուցադրել Նիկոլ Փաշինյանը․ Լուսանկար

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը եվրոպական երկրներին կկարողանա արդյոք համոզել

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը` «Զանգեզուրի միջանցքի» խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը պարզապես կուռք էր, հիմա նա ինձ համար ցնցում է․ Ալլա Պուգաչովա․ Տեսանյութ

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը». Լուսանկար

12/09/2025 infomitk@gmail.com