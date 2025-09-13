13/09/2025

Թրամփը Ալիևին պաս է տալիս Պուտինի ծոցը, որտեղ կմնա Հայաստանը

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ձայների 142 «կողմ» 10 «դեմ» և 12 «ձեռնպահ» հարաբերակցության ընդունել է «երկու պետություն սկզբունքով» իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման բանաձև:

Այդ մասին հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները: Իսրայելի ԱԳՆ-ն դատապարտել է բանաձևը, իսկ ՄԱԿ-ն անվանել «կրկես»: Բանաձևը քննադատել է նաև ԱՄՆ պետդեպարտամենտը, այն անվանել «հակաարդյունավետ, որ վնասում է կարգավորման դիվանագիտական ջանքերին»:

ՄԱԿ-ի ԳԱ բանաձևն, իհարկե, իրավական ուժ չունի, բացառապես խորհրդատվական է, ուստի ակնկալել, թե դրան հետևելու են «կողմ» քվեարկած երկրների գործնական քայլերը, միամտություն է: Իսրայելը նույնիսկ Պաղեստինի անկախության ճանաչման ակտերն է «թուղթ» որակում:

Այդուհանդերձ, բանաձևի քաղաքական կարեւորությունը նրանում է, որ այն հեղինակել և քվեարկության են ներկայացրել Ֆրանսիան և Սաուդյան Արաբիան, ինչը պայմանականորեն կարելի է անվանել Պաղեստինի պետության ճանաչման հարցում Եվրոպայի և արաբական աշխարհի համերաշխության դրսևորում:

Դա, ամենայն հավանականությամբ, տևական ժամանակով կամ առհասարակ օրակարգից հանում է «Աբրահամյան համաձայնությունների» միջոցով Մերձավոր Արևելքում հաշտության, կայունության և համագործակցության հասնելու՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությունը:

Ի՞նչ «խմորումներ» են սպասում Մերձավոր Արևելքին՝ չափազանց բարդ է կանխատեսել: Ուշադրության արժանի է, որ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ի համաձայնությունները կայացել են նաև Իսրայելի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև «քաղաքական դաշինքի» հեռանկարի հանդեպ Իլհամ Ալիևի շահագրգռվածության հիման վրա:

Ադրբեջանը, չնայած աշխարհիկ պետական կարգին, իսլամական աշխարհի մաս է, նրա մերձավորագույն դաշնակիցը Թուրքիան է, որ Պաղեստինի և մերձավորարևելյան կարգավորման հարցերում ԱՄՆ-ի հետ գտնվում է հակառակ ճամբարում: Այդ հողի վրա բացառված չէ ռուս-թուրքական համագործակցություն:

Եթե իրադարձությունները զարգանան Իսրայել-Թուրքիա, Ռուսաստան-Իսրայել դիմակայության սցենարով, ապա Ալիևը հարկադրված կլինի կողմնորոշվել իսրայելա-ամերիկյան և ռուս-թուրքական ճամբարների միջև: Նա կվերադառնա՞ «Պուտինի գիրկը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրականում՝ մեծ կեղծիք է այս ամենը ու Զանգեզուրի միջանցքը հանձնելու շղարշ

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք-ամերիկյան հնարավոր լարվածությունը կազդի՞ հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կարգավորման վրա

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանի հրավերը․ Թյուրքական աշխարհում ինչ շանսեր ունի Փաշինյանը

09/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com