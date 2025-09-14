14/09/2025

Նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման կնիքի վրայից հանվել է Արարատ լեռը․ Լուսանկար

Կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման կնիքի վրայից հանվել է Արարատ լեռը։

Կարո՞ղ էին Հայաստան բառն էլ հանել։ Չեն հանել։

Դիանա Գասպարյանը մի խնդրից չպրծած, նոր խնդրի մեջ է թաթախվում, ինչ է պատահում ՔՊ-ական լինելուց հետո

Ադրբեջանում արդեն «Զանգեզուր» երգն են երգում․ Լուսանկար

20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին

Եվրամիությունը խստացնում է ռուսների մուտքը անդամ 27 պետություններ

Վրաստանում քաղաքական «թեժ աշուն» է

Հայաստանի գլխավոր ֆիզկուլտմեթոդիստը դարձիր

