Նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման կնիքի վրայից հանվել է Արարատ լեռը․ Լուսանկար

Կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման կնիքի վրայից հանվել է Արարատ լեռը։
Կարո՞ղ էին Հայաստան բառն էլ հանել։ Չեն հանել։
Մեսրոպ Առաքելյան
Կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման կնիքի վրայից հանվել է Արարատ լեռը։
Կարո՞ղ էին Հայաստան բառն էլ հանել։ Չեն հանել։
Մեսրոպ Առաքելյան
Բաց մի թողեք
Դիանա Գասպարյանը մի խնդրից չպրծած, նոր խնդրի մեջ է թաթախվում, ինչ է պատահում ՔՊ-ական լինելուց հետո
Ադրբեջանում արդեն «Զանգեզուր» երգն են երգում․ Լուսանկար
20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին