Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրած քննիչը կալանավորվել է. Լուսանկար

ՀՔԾ նախկին քննիչ, «Մարտի 1»-ի քննչական խմբի նախկին ղեկավար Հրաչյա Մուշեղյանը օրերս կալանավորվել է դեռևս 2023 թվականին տեղի ունեցած մահվան ելքով ավտովթարի գործով:

Այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները։

Հրաչյա Մուշեղյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել բացակայելու արգելքը։

Ըստ իրավապահ համակարգից ստացած տեղեկությունների, նրան մեղադրում են ապօրինի կերպով հանք շահագործելու համար։

Նա, ի դեպ, նա անցնում է մեկ այլ քրեական գործով եւս, որտեղ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, քրգործը վերաբերում է ոչ սթափ վիճակում վրաերթ կատարելուն։ Կալանավորման հիմքը սակայն հանքի շահագործման մեղադրանքը չէ, այլ վրաերթը:

Հենց վրաերթի գործով է նախաքննական մարմինը միջնորդել կալանավորել Մուշեղյանին` «նոր հանցանք կատարելու» պատճառաբանությամբ։

Հիշեցնենք՝ 2023 թվականի օգոստոսի 12-ին ողբերգական ավտովթար էր տեղի ունեցել Երևանում։ Վթարի հետևանքով Volkswagen Golf-ի վարորդը տեղում մահացել էր։

