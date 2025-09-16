16/09/2025

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում. համերգաշարի մեկնարկը՝ Երևանում

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը «Երաժշտական հրավառություն» համերգային ծրագրով մեկնում է աշնանային հյուրախաղերի Ֆրանսիա և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որի ընթացքում կներկայացնի բացառապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։

Համերգաշարը կմեկնարկի սեպտեմբերի 16-ին՝ Երևանյան համերգով, հանդիսատեսը կվայելի Ղազարոս Սարյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արամ Խաչատրյանի, Շառլ Ազնավուրի, Վաղարշակ Կոտոյանի, Կոնստանտին Պետրոսյանի և Էդգար Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունները։

Հյուրախաղերի ժամանակացույց՝

• Սեպտեմբերի 25` Փարիզ
• Սեպտեմբերի 28` Սիեթլ
• Սեպտեմբերի 29` Լաս Վեգաս
• Հոկտեմբերի 2` Լոս Անջելես
• Հոկտեմբերի 4` Նյու Յորք
• Հոկտեմբերի 5` Բոստոն

Հյուրախաղերի ընթացքում կհնչեն Կոմիտասի, Խաչատրյանի, Ամիրխանյանի, Մանսուրյանի և Ազնավուրի նոր գործիքավորված գլուխգործոցները՝ մաեստրո Սիփան Օլահի ղեկավարությամբ։

Մենակատարներ՝

• Սիփան Օլահ՝ տենոր, գեղարվեստական և համերգային ղեկավար (Միացյալ Թագավորություն)
• Հայարփի Եղիկյան. սոպրանո (Միացյալ Թագավորություն)
• Աստղիկ Վարդանյան. ջութակ
• Սոնա Բարսեղյան. դաշնամուր
• Ջոել Մարտին. դաշնամուր (ԱՄՆ)
• Հակոբ Մուրադյան. հոբոյ (Հայաստան-Ֆրանսիա)
• Աշոտ Ղարիբյան. թավջութակ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկական «Վերելք» թատրոնը ներկայացնելու է «Թմկաբերդի առումը». Լուսանկար

12/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկիրը ինձ դավաճանեց. Պուգաչովան երկար դադարից հետո խոսել է ՌԴ-ն լքելու, քննադատությունների և ընտանիքի մասին. Տեսանյութ, Լուսանկարներ

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուվրից ինչ ցուցանմուշներ են բերվելու Հայաստան, երբ է ցուցահանդեսը

11/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հոդվածը. Պատմությունը, ոչ թե որպես առասպել, այլ՝ որպես ողբերգություն

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը. Լուսանկար

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գողության դեպք, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում բուժքույրերի հանգստյան սենյակից տղամարդը գողացել է պայուսակ

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Պատիվ ունեմ» խմբակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու մասին» նախագիծ է ներկայացրել

16/09/2025 infomitk@gmail.com