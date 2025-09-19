19/09/2025

Բախվել են «ՎԱԶ»-ն ու ավտոցիստեռնը. մարդատարի վարորդը տեղում մահացել է, ուղևորը՝ հոսպիտալացվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/09/2025 1 min read

ՆԳՆ ՓԾ-ից հայտնում են, որ սեպտեմբերի 19-ին՝ ժամը 12։23-ին, Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Շինուհայր գյուղի խաչմերուկում տեղի է ունեցել ՃՏՊ. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Շինուհայր գյուղի խաչմերուկում բախվել են «ՎԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենան և Վոլվո մակնիշի ավտոցիստեռնը, ինչի հետևանքով «ՎԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը տեղում մահացել է։

Մինչև փրկարարների կանչի վայր հասնելը՝ վարորդի դին տեղի ուժերով դուրս են բերել մեքենայից, իսկ ուղևորին մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային․ վերջինս հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։

Փրկարարները հոսանքազրկել են «ՎԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենան և փակել գազի բալոնի փականը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության․ ԱԺ-ից ԱԱԾ

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հերթական կադրային փոփոխությունը Արդարադատության նախարարությունում․ Լուսանկար

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ է տեղի ունեցել Վրաստանում

19/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընտրապայքարը կողմերի և դեմերի միջև կլինի, կլինեն նաև անհատական և սեփական շահի համար քվեարկողներ. Սարգսյան

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախվել են «ՎԱԶ»-ն ու ավտոցիստեռնը. մարդատարի վարորդը տեղում մահացել է, ուղևորը՝ հոսպիտալացվել. Լուսանկար

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության․ ԱԺ-ից ԱԱԾ

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիայի խորհրդարանում ԱԲ նախարարի ելույթից հետո շշեր և Սահմանադրության օրինակներ են նետել վարչապետի վրա

19/09/2025 infomitk@gmail.com